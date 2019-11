Von Benjamin Miltner

Leimen. Um gleich mit zwei Vorurteilen aufzuräumen: Erstens, Schach ist Sport – da sind sich Gesetzgeber, Sportverbände und Spieler einig. Zweitens, Schach und Fußball passen doch zusammen. Sehr gut sogar. Jonathan Geiger ist der lebende Beweis. Der 33-jährige Leimener vereint beide Hobbys, mal tritt er in seiner Freizeit liebend gerne auf dem Rasen gegen den Ball, mal zieht er Figuren über das Spielbrett.

Die Eröffnung

Die Regeln hat Geiger mit sechs Jahren in der Familie beigebracht bekommen, aber richtig in das Schachspiel reingefuchst hat er sich erst im Alter von 13 Jahren. Sein erster „Lehrmeister“ war ausgerechnet sein damaliger Fußballtrainer. „Mit ihm habe ich ab und an Partien gespielt. Irgendwann hat er mir ein Fachbuch ausgeliehen, in das ich mich vertieft habe“, erzählt Geiger. Der Virus hatte ihn gepackt – und ließ den akademischen Mitarbeiter am Seminar für klassische Philologie der Uni Heidelberg seither nicht mehr los.

Das Mittelspiel

Was Schach ausmacht? Die Mischung! Geiger erklärt die Vielseitigkeit: Schach ist Sport, weil ein Wettkampf ausgetragen wird. Schach ist Kunst, weil der Spieler kreativ sein muss und es immer wieder ästhetische Momente gibt. Und Schach ist auch Wissenschaft, weil eine systematische und objektive Analyse der Möglichkeiten der Weg zum Erfolg ist. „Gerade nach einer langen Partie hat man das befriedigende Gefühl, etwas geschafft zu haben“, so der 33-Jährige.

Danach sei man dann oft richtig ausgelaugt, wie zum Beispiel nach einer langen Klausur. Kein Wunder, denn wenn Geiger und seine Mannschaftskollegen des Schachclubs Leimen in der Bezirksliga antreten, dann dauert ein Spiel gut und gerne einmal fünf bis sechs Stunden – und das ohne Pause.

Schach ist also Denksport, verlangt Kopfarbeit. Das zeigen auch die Fähigkeiten, die Geiger einem guten Spieler zuschreibt: sich lange konzentrieren, Selbstdisziplin einhalten, abstrakt denken, Muster erkennen, Schritte vorausplanen – und irgendwann eiskalt zuschlagen zu können.

Das Endspiel

Acht Figuren stehen noch vor Geiger auf dem Brett. Drei Bauern und der König, jeweils in Schwarz und Weiß, jeweils gegenüber. „Eine bekannte, typische Endspielstellung“, erklärt Geiger. Er zieht für Weiß, lässt den mittleren Bauern vorrücken, wagt den Durchbruch – und leitet so den Sieg ein. Dann wird der promovierte Philologe zum Philosophen: „Schach ist ein ewiger Kampf zwischen dem Wunsch, nicht zu denken und dem Wunsch, nicht zu verlieren“, zitiert Geiger einen Schachgroßmeister. Diesmal siegte der Wunsch, nicht zu verlieren.

Das andere Spiel

„Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel“ – für diesen Spruch ist Fußballstar Lukas Podolski bekannt. In Wahrheit hat aber Satiriker Jan Böhmermann dem Weltmeister den Satz in den Mund gelegt. Ein Satz, über den Jonathan Geiger als Schachspieler und Fußballer – früher im Verein, heute als Freizeitkicker – schmunzelt. Und den er flugs umformuliert: „Wenn, dann müsste es heißen: Fußball ist wie Schach – nur mit Würfel“. Im Gegensatz zum Schach spiele auf dem Rasen nämlich auch der Faktor Glück eine Rolle.

Geometrie heißt das Zauberwort, das beide Sportarten verbindet und gemeinsame Strategien zum Vorschein bringt. Etwa die Verlagerung durch einen Seitenwechsel. „Man nutzt auf beiden Spielfeldern einen Stellungsfehler aus“, betont Geiger. Oder die Methode, einzelne Positionen mit mehreren Aufgaben zu beschäftigen, sie zu überladen, zu überfordern. „Im Schach werde ich so gezwungen, eine Figur aufzugeben, im Fußball, einen Gegenspieler oder einen Passweg freizulassen.“

„Ich habe das Spiel lieber vor mir, bin eher der Stratege als der, der sich wild reinwirft“, sagt Geiger. Gefragt war der Fußballer. Geantwortet hat aber ebenso der Schachspieler, denn auch auf dem Spielbrett ist Geiger mehr Verteidiger als Draufgänger.