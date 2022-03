Leimen. (luw) Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine taucht im öffentlichen Raum in der Großen Kreisstadt vermehrt der Buchstabe beziehungsweise das Symbol "Z" auf. Dieses steht für den Slogan "Für den Sieg" und wird sowohl in Sozialen Netzwerken als auch auf russischen Panzern als Zeichen der Befürwortung von Putins Handeln verstanden.

Stadtsprecher Michael Ullrich berichtete auf Anfrage der RNZ, dass dieses "Z" bisher "an rund einem Dutzend Stellen" in Leimen gefunden worden sei: An Brief- und Verteilerkästen etwa, auch auf einer Parkbank in der Hohenstaufenallee wurde eines gesichtet. "Uns ist das Problem bewusst und wir entfernen diese Symbole, sobald wir sie sehen", versicherte Ullrich. "Das geht natürlich nicht immer innerhalb von zehn Minuten."

Bekanntlich lebt in der Großen Kreisstadt ein relativ großer Anteil an russischstämmigen Menschen. "Aber die meisten, die so etwas machen, wissen wahrscheinlich nicht einmal, was das bedeutet", meint Ullrich. Zudem sei man sich im Rathaus einig: "Wir wollen dem keine Plattform bieten", sagt er mit Blick auf die unbekannten Täter.