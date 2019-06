Leimen. (agdo) Die Große Kreisstadt hat eine neue evangelische Pfarrerin: Einstimmig hat der Kirchengemeinderat beim Pfingstgottesdienst in der evangelischen Kirche Natalie Wiesner als Nachfolgerin von Pfarrer Holger Jeske-Heß gewählt. Dieser hatte im Februar auf eigenen Wunsch eine neue Pfarrstelle im Karlsbader Ortsteil Spielberg angetreten. Natalie Wiesner war beim Wahlgottesdienst selbst nicht anwesend, hatte sich aber in den Tagen zuvor der evangelischen Kirchengemeinde persönlich vorgestellt und sich Leimen angeschaut.

Manchmal trennten sich Wege schneller als man denke, sagte Dekanin Annemarie Steinebrunner. Pfarrer Holger Jeske-Heß sei für zweieinhalb Jahre in Leimen gewesen. Auf die danach ausgeschriebene Stelle gab es nur eine Bewerberin: Natalie Wiesner. Die 44-jährige Pfarrerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie kommt aus Baden-Baden, wo sie momentan auch noch als Pfarrerin tätig ist. Zuvor war sie lange Zeit in Bad Säckingen Pfarrerin gewesen. Am 1. September soll sie dann in Leimen anfangen.

Die Wahl fand im öffentlichen Gottesdienst statt. Wahlberechtigt waren zwölf Kirchengemeinderäte und Dekanin Steinebrunner selbst. Von den zwölf Kirchenältesten fehlten drei entschuldigt. Die Wahlleitung übernahmen die stellvertretende Dekanin und zugleich die Walldorfer Pfarrerin Wibke Klomp.

Die Wahl selbst erfolgte geheim. Hinter dem Altar war eine große schwarze Wand aufgebaut, dahinter befand sich die Wahlurne. Wibke Klomp rief jeden Wahlberechtigten namentlich auf, alle setzten nacheinander hinter der Wand auf dem Stimmzettel ihre Kreuze. Wählen konnte man zwischen "Ja", "Nein" und "Enthaltung", ob man Natalie Wiesner als neue Pfarrerin haben möchte. Wobei eine enthaltende Stimme als "Nein" zähle, erklärte Klomp.

Nachdem alle ihre Stimmen abgegeben hatten, wurde ausgezählt. Es gab weder eine Enthaltung noch eine Nein-Stimme. Die Kirchenältesten wählten Natalie Wiesner einstimmig zu ihrer neuen Pfarrerin. Bei der Verkündung wurde Applaus in der Kirche laut. Sie werde Natalie Wiesner gleich anrufen und ihr Bescheid geben, sagte Dekanin Annemarie Steinebrunner.