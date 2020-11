Leimen. (agdo) Die Umzugskartons stapelten sich, Polizei-Schild und Sprechanlage wurden abmontiert, Möbel im Umzugswagen sicher verstaut: Nach zwölf Jahren in der Schwetzinger Straße 2 hat der Leimener Polizeiposten die Stadtmitte verlassen. Die Dienststelle ist in ein neues Gebäude in die Straße "Im Hagen 4", gleich bei der Jet-Tankstelle, umgezogen.

Wer sich gewundert haben mag, was der Lastenaufzug am ehemaligen Polizeiposten zu bedeuten hatte: Damit wurden die Umzugskisten von den oberen Etagen nach unten befördert. Auch einige Möbelstücke fanden auf diese Art und Weise den Weg nach unten. Der Umzug startete morgens um 7.30 Uhr und dauerte den ganzen Tag. Am Werk waren dabei neben den Beamten selbst die Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens.

Vorfreude und ein bisschen Wehmut machten sich breit: In den vergangenen Jahren waren von hier zahlreiche Einsätze gestartet worden. Am neuen Standort erwarten die Beamten aber moderne Diensträume. Zwar war man von der Schwetzinger Straße schnell in der um die Ecke liegenden Innenstadt gewesen; vom neuen Posten aus ist man dafür schneller auf der Bundesstraße B 3.

Am Umzugstag war der Polizeiposten übrigens geschlossen und nicht erreichbar. "Die bisherige Telefonnummer bleibt erhalten", sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp auf RNZ-Anfrage. Will heißen: Der Polizeiposten ist auch weiterhin unter 0 62 24 / 1 74 90 erreichbar.