Leimen-St. Ilgen. (cm) Ein Großaufgebot der Polizei ist in der Nacht auf Samstag zur Geschwister-Scholl-Schule im Leimener Stadtteil St. Ilgen geeilt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen Einbrecher gemeldet. Und tatsächlich: Die Beamten erwischten einen 43-jährigen Mann auf frischer Tat in der Schule.

Doch der Reihe nach: Wie eine Polizeisprecherin auf RNZ-Anfrage sagte, hatte der Anwohner in der Pestalozzistraße gegen 2.30 Uhr über Notruf die Polizei verständigt. Der Mann war wohl durch das Klirren einer Glasscheibe wach geworden. Denn der Einbrecher hatte ein Fenster eingeworfen, um in die Schule zu gelangen. Durch dieses stieg er dann auch ein. Sechs Streifen des Wieslocher Polizeireviers brausten daraufhin zur Geschwister-Scholl-Schule. Diese wurde zunächst umstellt, um eine Flucht des Einbrechers zu verhindern.

Nach Angaben der Polizeisprecherin betraten daraufhin Beamte das Schulgebäude und konnten den Einbrecher im Inneren aufspüren, stellen und auch festnehmen. Der 43-Jährige habe keine Gegenwehr geleistet oder Fluchtversuche unternommen. Die Suche nach möglichen weiteren Tätern blieb ergebnislos. "Er war wohl alleine", so die Polizeisprecherin. Was der Mann in der Schule suchte, ist ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen wie der entstandene Schaden. Die Beamten freuen sich jedenfalls über einen erfolgreichen Einsatz.