Leimen. (cm) Es ging um eine Pizza und einen Salat im Wert von insgesamt 23 Euro: Weil eine 43-jährige Frau in einer Pizzeria am Kurpfalz-Centrum die Rechnung nicht bezahlen konnte, kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Eine Mitarbeiterin des Restaurants hatte die Polizei gerufen, was der Zechprellerin gar nicht gefiel. Die 43-Jährige verpasste der Angestellten eine Ohrfeige und verletzte sie leicht.

Die Beamten mussten die aus Thailand stammende Frau mit zur Wache nehmen, um deren Personalien festzustellen. Auch hier zeigte sich die laut Polizei leicht alkoholisierte Frau uneinsichtig und trat eine Beamtin, die ebenfalls leicht verletzt wurde. Nachdem ihre Personalien feststanden, durfte die Zechprellerin gehen. Sie muss nun mit Anzeigen wegen Betrugs, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte rechnen.

Update: Sonntag, 26. Januar 2020, 18.39 Uhr

