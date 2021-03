Leimen/Nußloch. (luw) Es sollte "ein Zeichen für eine weltoffene, tolerante Kirche" sein, wie Ober-Ministrant Raphael Neuschäfer es nennt: Die Messdiener der katholischen Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen hatten am Samstag mit Kreide Regenbogenflaggen und jeweils den Spruch "Liebe ist keine Sünde!" auf die Kirchenvorplätze in den drei Kommunen gemalt. Damit wollten sie dem Vatikan antworten, demzufolge es der Katholischen Kirche "an der Vollmacht fehle, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen". Doch Pfarrer Arul Lourdu als Leiter der Seelsorgeeinheit wusste nichts von der Aktion – und ließ das Gemalte noch vor den Gottesdiensten am Sonntag wieder entfernen.

"Das ist ärgerlich und frustrierend", sagt Neuschäfer. Der 19-Jährige aus der Leimener Herz-Jesu-Gemeinde hatte mit weiteren leitenden Messdienern der Seelsorgeeinheit über das Thema gesprochen. Gemeinsam habe man sich zu dieser Aktion entschlossen, berichtete er am Montag auf RNZ-Nachfrage. Denn die bekanntlich bundesweit diskutierte Aussage der Glaubenskongregation hatte auch bei ihnen für Empörung gesorgt. "Wir haben für unsere Idee viele positive Rückmeldungen bekommen", so Neuschäfer. Dass sie sich damit in guter Gesellschaft wähnten, liege auch daran, dass über 200 Theologieprofessoren aus Deutschland die Entscheidung des Vatikans "als mangelhaft in seiner theologischen Tiefe" bezeichnet hätten. So habe man mit den als weltweites Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung bekannten Regenbogenflaggen auch ein Zeichen "für die Vielfalt von Lebensformen" setzen wollen.

Pfarrer Lourdu erklärte auf Nachfrage, dass er am Samstagabend "negativ überrascht" über diese Geste gewesen sei. "Egal ob Ministranten oder Gemeindemitglieder: Man braucht etwas Respekt vor der Leitung der Gemeinde." Lourdu kritisiert, dass er nicht vorab über die Aktion informiert wurde. Zudem seien die Flaggen "unmittelbar" vor die Kirche gemalt worden – und das in einer Zeit, in der es "mehrere Zerreißproben" in der Katholischen Kirche gebe. "Wenn so etwas auftaucht, das die Kirche spalten kann, muss ich als Leiter der Gemeinde sagen: ,So geht es nicht’." Dass homosexuelle Menschen im Gegensatz zu Tieren und Gegenständen keinen Segen bekämen, sei außerdem eine "Unterstellung". "Ich kann als Pfarrer keinem Menschen den Segen verweigern", betont er. In der Äußerung der Glaubenskongregation gehe es aus Lourdus Sicht vielmehr um das nicht mögliche Zugeständnis der "sakramentalen Ehe" für Homosexuelle: "Seit 2000 Jahren sagt die Kirche hierzu, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich ist." Zugleich gesteht Lourdu ein: "Die Kirche muss Lösungen für die Fragen unserer Zeit finden." Auch den vor die Kirchengebäude geschriebenen Spruch bezeichnet Lourdu als Unterstellung: "Niemand hat gesagt, dass Liebe Sünde sei."

Doch der Pfarrer setzt auf den Dialog. "Ich war enttäuscht, dass die Ministranten nicht am Sonntag in der Kirche waren. Sonst hätte ich gleich mit ihnen geredet." Nun habe er sie aber zum Gespräch eingeladen, um "Rede und Antwort" zu stehen.