Schon wieder geschlossen: Manche Schüler würden in den nächsten Wochen lieber weiter in die Turmschule gehen. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Leimen. Sechseinhalb Wochen unterrichtsfreie Zeit stehen vor den Schülerinnen und Schülern Baden-Württembergs. Die Schule beginnt für sie erst wieder am Montag, 13. September. Doch wie groß ist die Freude auf die "großen Ferien" nach diesem von der Corona-Pandemie geprägten Schuljahr? Gibt es auch Kinder, die den Schulunterricht und ihre Klassenkameraden vermissen werden? Dazu hat sich die RNZ am gestrigen letzten Schultag an der Turmschule in der Klasse 3e von Elisabeth Mairbäurl umgehört: "Freut Ihr Euch auf die Ferien oder würdet Ihr nach dem langen Ausfall von Präsenzunterricht lieber weiter zur Schule gehen?" Die Antworten darauf waren tatsächlich zweigeteilt.

Acht Schüler streckten ihre Hände, weil sie lieber weiter zur Schule gehen würden. Zu ihnen gehörten Charlotte, Greta und Aleyna. "Ich hätte lieber noch länger Schule gehabt und mehr gelernt, weil es in diesem Jahr so wenig gemeinsamen Schulunterricht gab", meint Charlotte. "Ich würde lieber über den Sommer weiter in die Schule gehen, weil jetzt die Zahl der Corona-Fälle noch niedrig ist", sagt Greta, die fürchtet: "Nach den Ferien steigt die Inzidenz vielleicht so arg an, dass wir wieder zu Hause bleiben müssen." Aleyna bedauert derweil: "Ich bin ein bisschen traurig, weil ich meine Mitschüler in dem Jahr nicht so oft gesehen habe, da wir nicht immer Präsenzunterricht hatten."

17 Mitschüler – und damit die Mehrheit der Klasse – freuten sich aber auf die Ferien. Noah hat sich für diese Zeit viel vorgenommen: "Ich werde mit meiner Familie nach Kroatien in den Urlaub fahren, danach eine Woche lang am Tenniscamp beim Blau-Weiß Leimen teilnehmen, ganz oft mit meinen Freunden spielen und mit meiner Oma einen Bauernhof besuchen." Sein Klassenkamerad Oskar freute sich auf Urlaub mit der Familie und darauf, in den Ferientagen all jene Dinge tun zu können, für die sonst zu wenig Zeit bleibe: "Ich möchte das freie Gefühl genießen", meint er.

Lina spekuliert darauf, in den Ferien abends länger wach bleiben zu dürfen. Lenny hat vor, im Garten seiner Tante an der großen Tanne ein Baumhaus zu bauen – und entwirft dafür schon Baupläne. Auf Milena warten zwei Urlaubsreisen und ein Lernangebot: Erst geht es für die Drittklässlerin in den Bayerischen Wald, dann besucht sie ein Englisch-Camp und schließlich ist noch ein zweiwöchiger Familienurlaub in Griechenland angesagt.

Arnav wird in den Ferien umziehen und freut sich auf das neue Haus und die Einrichtung seines Kinderzimmers. Und Szira kann nach langer Zeit und dank der Aufhebung der Reiseeinschränkungen endlich wieder mit ihrer Familie nach Ungarn reisen und ihre Oma besuchen.

Und worauf freut sich die Klassenlehrerin der 3e in den Sommerferien? Elisabeth Mairbäurl machte aus ihren Plänen kein Geheimnis und gab ihren Schülerinnen und Schülern gerne Auskunft. "Ich reise nach Österreich in die Berge. Es geht nach Vorarlberg zu meiner Familie", erzählt die Grundschullehrerin, die in Walldorf wohnt. Wenn sie wieder zu Hause ist, will sie viel Zeit im Garten verbringen, ins Freibad gehen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Daher hofft sie, dass dann auch das Wetter mitspielt, ehe für sie in den letzten beiden Ferienwochen die Unterrichtsplanungen für das neue Schuljahr beginnen.