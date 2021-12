Die Eigentümergemeinschaft des Kurpfalz-Centrums in Leimen will in den Dachgeschossen entlang der Rohrbacher Straße Wohnraum schaffen. Foto: Alex

Leimen. (fre) Das ging flott: Ratzfatz und einstimmig erteilte der Technische Ausschuss zwei sanierungsrechtliche Genehmigungen. Die eine galt dem Kurpfalz-Centrum in Leimen-Mitte, die andere der auch gewerblichen Erweiterung eines Wohnhauses in St. Ilgen. "Wir sehen das als unproblematisch an", umriss Oberbürgermeister Hans D. Reinwald die Einschätzung der Verwaltung.

Beim Kurpfalz-Centrum geht es ausweislich der öffentlich gemachten Sitzungsunterlagen um die vier Gebäudeteile, die sich entlang der Rohrbacher Straße über der Tiefgarage staffeln. Die Eigentümergemeinschaft will die bislang als Abstellräume genutzten Dachgeschosse in Wohnraum umwandeln. Geplant sind acht Wohnungen mit insbesondere drei Zimmern und kleinen Dachterrassen, die sich zum teilbegrünten Innenhof des Centrums öffnen. Hier – wie auch in Richtung Rohrbacher Straße – sind Dachfenster einzubauen.

In der St. Ilgener Weberstraße soll im Bereich der Einmündung der Friedrichstraße ein vorhandenes Gebäudeteil ausgebaut beziehungsweise umgewandelt werden. Unter Erhalt bestehender Sandsteinwände ist im Erdgeschoss eine Heilkundepraxis geplant. Darüber sind Wohnräume vorgesehen, die mit dem benachbarten Wohngebäude verbunden werden sollen.