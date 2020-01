Leimen. (luw) In der Zwischenzeit landete er schon wieder in den Händen der Polizei: Ein 45-Jähriger Leimener, der vor über drei Wochen Autofahrer mit einem Messer bedroht haben soll, ist nun erneut in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Der laut Polizei "psychisch auffällige" Mann war kurz vor seiner Wohnung in der Wilhelm-Haug-Straße festgenommen und von einem Polizeihund gebissen worden, nachdem er in der Hirtenwiesenstraße mutmaßlich mit einem Messer auf drei in Autos sitzende Menschen losgegangen war, ohne diese zu verletzen.

"Drei Geschädigte haben Strafantrag wegen Bedrohung und Nötigung gestellt", erklärte am Mittwoch Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage. Die Vorwürfe würden nun "geprüft".

Der als "polizeibekannt" geltende 45-Jährige sei nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Klinik gekommen. "Er war freiwillig dort", so Klumpp. Später sei er aus der Klinik "ausgebüxt", worauf ihn Polizisten wenig später wieder "zurückgebracht" hätten.

Nichts sagen wollte der Polizeisprecher darüber, wie lange sich der 45-Jährige in der Klinik aufgehalten hatte, bevor er diese verließ. Auch über die Zeit, die er außerhalb der Klinik verbrachte, schweigt die Polizei. "Er hat immer wieder sprunghafte Schübe", sagte Klumpp über den Zustand des Mannes. Derzeit sei er jedenfalls wieder in einer Klinik untergebracht.