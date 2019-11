Leimen. (cm) Wegen starken Regens ist der Martinszug durch die Leimener Innenstadt in der vergangenen Woche ausgefallen. Es ist eine Entscheidung, die überwiegend auf Unverständnis stößt, wie die Reaktionen auf die Berichterstattung im sozialen Netzwerk „Facebook“ zeigen. „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung“, schreibt ein Nutzer. „Ich frage mich manchmal, wie ich meine Kindheit überleben konnte mit dem ganzen Wasser und Matsch.“ Eine Frau meint: „Bei Blitz und Donner und starker Sturm kann ich es verstehen, aber Regen?“ Und ein Mann flüchtet sich in Galgenhumor: „Vielleicht werden dann auch die Weihnachtsmärkte wegen Kälte abgesagt.“

Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich verteidigt gegenüber der RNZ die Absage wegen des strömenden Regens. Zu groß sei die Gefahr gewesen, dass die Kinder krank werden. Außerdem seien die empfindlichen Holzblasinstrumente der Musiker nass geworden und hätten sonst Schäden davongetragen. Vor Ort erntete er hierfür überwiegend Verständnis, in einzelnen Fällen aber auch nicht. Wie Ullrich nun auf RNZ-Nachfrage sagte, sei der Umzug ersatzlos gestrichen worden. Es wird also auch aus organisatorischen Gründen keinen neuen Anlauf geben. Ganz umsonst waren die Kinder allerdings nicht gekommen: Die Martinsmännchen wurden laut Ullrich in der Turmschule verteilt – im Trockenen.