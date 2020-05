Leimen-Lingental/Gaiberg. (bmi) Ruhig ist es geworden um die Landesstraße L600 und den Unfallschwerpunkt zwischen dem Leimener Ortsteil Lingental und Gaiberg. Im Dezember hat das zuständige Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe dort die Höchstgeschwindigkeit durchgängig auf Tempo 70 für Pkw und Motorräder und Tempo 50 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen beschränkt. Zuvor galt auf rund der Hälfte des Abschnitts keine Geschwindigkeitsbegrenzung, also Tempo 100. Zudem wird nun auf die verengte Fahrbahn der rund 1,5 Kilometer langen Strecke hingewiesen.

Tatsächlich hat es seither keinen schweren Unfall mehr gegeben. Die schwarze Serie scheint vorerst beendet. Angefangen hatte sie im Herbst 2018, als dort die Landesstraße saniert und dadurch der Boden am Straßenrand aufgelockert worden war. In der Folge waren immer wieder Autos von der Strecke abgekommen, im Oktober 2019 ein Laster in ein Maisfeld gekippt und wenige Wochen später ein 22-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Das RP hatte daraufhin neue Schilder und Tempobeschränkungen als Sofortmaßnahme umgesetzt. Zudem hatte die Behörde für dieses Frühjahr eine erneute Verdichtung der weichen Straßenbankette sowie Rasengittersteine vom Ortsausgang Lingental bis kurz vor dem Wanderparkplatz angekündigt. Und zwar durchgehend statt bisher nur teilweise.

Hier hinkt das RP hinterher, getan hat sich an der Straße noch nichts. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? "Die Maßnahme steckt gerade noch in der Vorbereitung", erklärt RP-Sprecherin Clara Reuß auf RNZ-Nachfrage. Die Ausschreibung für die Verlegung der Rasengittersteine soll in den nächsten Wochen erfolgen. "Erst danach kann ein genauer Zeitplan erstellt werden", so Reuß. Sie betont: "Die Baumaßnahme muss auf jeden Fall noch dieses Jahr durchgeführt werden."