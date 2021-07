Von Benjamin Miltner

Leimen. Über eine halbe Million Euro Erbe. Von einer Fremden. Einfach so. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es auch. Zum Glück hat Walter Stüber aus Leimen den Betrugsversuch gleich durchschaut. "Natürlich ist mir die Masche bekannt", erzählt der Leimener von der Nachricht einer Dame aus dem westafrikanischen Benin, die er jüngst über den Nachrichtendienst "Telegram" erhalten hat. Er sei der Auserwählte, der 520.000 Euro von Monika Nilsson erben soll.

"Ich finde es unverschämt, dass mit solchen Tricks Menschen das schwer verdiente Geld aus der Tasche gezogen wird", spricht der 62-jährige Musiklehrer und ausgebildete Gymnasiallehrer Klartext. "Ich habe mich zum Spaß auf einen Chat eingelassen", erzählt Stüber: "Die Betrüger sind sehr geschickt und geübt im Umgang. Wenn man die Masche nicht kennt, kann man schwach werden." Trotz – oder vielleicht auch wegen – seiner "lächerlichen" Antworten, wie er selbst sagt, entstand ein "lustiger" Dialog. "Es ist ein Lehrstück für diejenigen, die auf solche Maschen hereinfallen würden", meint der Leimener. Die RNZ druckt Auszüge des über zwei Tage verlaufenden Chat-Protokolls:

> Monika Nilsson: Hallo wie geht’s dir? Ich heiße Jaana Monika Nilsson, entschuldigen Sie, dass ich Sie kontaktiert habe. Ich teile diese Informationen auf diese Weise, weil ich mein Vermögen spenden möchte. Anscheinend habe ich Hirnkrebs im Endstadium. Mein Arzt hat mir mitgeteilt, dass meine Tage gezählt sind. Ich habe vor, alle meine Besitztümer zu spenden. Ich habe bereits einen Teil meines Vermögens einem Waisenhaus und einer Kirche gegeben. Ich möchte einen Teil meines Vermögens spenden, der auf 520.000 Euro geschätzt wird. Ich suche jemanden, der mein Vermögen erben kann. Wenn Sie interessiert sind, sagen Sie mir, Gott segne Sie.

> Walter Stüber: Gott hat mich gesegnet. Ich bin bereit.

> Monika Nilsson: Vielen Dank für Ihre Antwort. Es freut mich sehr. Sie können mir einfach helfen, indem Sie meine Spende annehmen ... Jetzt möchte ich, dass Sie mir in wenigen Zeilen etwas über sich erzählen: Was machen Sie, Ihre finanzielle Situation, Ihre Religion ... Ich glaube, dass Sie die richtige Person sind, zu der Gott mich geführt hat ...

> Walter Stüber: Ich bin über 60, Lehrer am Gymnasium und alleinstehend. Meine Finanzen sind gesichert Und 200.000 würden mir auch reichen.

> Monika Nilsson: Ich möchte Ihnen das in Bezug auf meine Krankheit sagen ... Ich sterbe und meine Tage sind jetzt gezählt ... Ich mache diese Spende, weil mein geistiger Vater mir geraten hat, dies zu tun. Ich bin ein kinderloser Christ. Warum also mit allem, was ich habe, sterben? ... Sagen Sie mir, sobald Sie diese Spende erhalten haben, was werden Sie zuerst tun? Du magst Kinder? Was bedeutet Nächstenliebe für Sie? Bitte antworten Sie mir, damit ich Sie mit meiner Bank in Kontakt bringen kann.

> Walter Stüber: Sei gütig und lass auch andere Menschen an deiner Barmherzigkeit teilhaben. Ja, ich mag Kinder. Was ich mit deiner barmherzigen Spende tun werde? Ich weiß es noch nicht, Gott wird mir den richtigen Weg zeigen ...

> Monika Nilsson: Ok, kein Problem. Ich sende Ihnen die Nummer meines Anwalts, der für den Fall verantwortlich ist neben meinem Mann ... Ich biete Ihnen dieses Geschenk von Herzen an. Kontaktieren Sie meinen Anwalt zuerst per E-Mail. Fordern Sie Ihr Geschenk an ... Kontaktieren Sie das Büro des Meisters: Roger Alvarez ... Ich bitte Sie, befolgen Sie die Anweisungen, um schnell im Besitz meiner 520.000 Euro zu sein, so schnell ich es Ihnen gesagt habe. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, sobald Sie ihn kontaktieren ...

> Walter Stüber: In Ordnung.

> Monika Nilsson: Lass es mich wissen, wenn du meinem Anwalt schreibst.

> Walter Stüber: Morgen ... Die Nachtruhe ist mir heilig ...

> Monika Nilsson: ... Hast du jetzt meinem Anwalt geschrieben???

> Walter Stüber: Nein.

> Monika Nilsson: Schreiben Sie ihm jetzt und sagen Sie ihm, dass Sie die Person sind, die ich beschenken möchte.

> Walter Stüber: Das können Sie auch ohne Anwalt. Der will nur Geld verdienen.

> Monika Nilsson: Nein ich kann nicht.

> Walter Stüber: Ok.

> Monika Nilsson: Wenn Sie kein Interesse haben, lassen Sie es mich wissen, damit ich eine andere Person finden kann.

> Walter Stüber: Sie werden keine andere Person finden ... Sie können das Geld einem Freund von mir mitgeben. Der ist gerade in Togo. Ist nicht weit von Ihnen.

> Monika Nilsson: Das heißt, du bist nicht interessiert.

> Walter Stüber: Doch. Sind immerhin über 500.000 Euro. Wer ist da nicht interessiert. Warum so viel Aufwand, wenn es auch einfach geht.

> Monika Nilsson: Du, ich glaube du bist nicht interessiert.

> Walter Stüber: Du möchtest Geld verschenken – ich würde es nehmen. Du glaubst an Gott.

> Monika Nilsson: Also warum willst du meinem Anwalt keine Nachricht schicken?

> Walter Stüber: Ich hasse Anwälte. Geldgeier. Arbeiten nichts und verdienen einen Haufen Geld ... Anwälte sind Betrüger.

> Monika Nilsson: Mein Anwalt ist kein Betrüger.

> Walter Stüber: Aber du ...