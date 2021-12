Leimen. (luw) In einer städtischen Notunterkunft in der Senefelder Straße hat es am Freitag gebrannt. Im Einsatz waren gut 30 Feuerwehrleute, verletzt wurde niemand.

Kommandant Armin Nelius berichtete gegenüber der RNZ, dass der Alarm kurz nach 16 Uhr eingegangen sei. "Vor Ort brannte die Küchenzeile", schilderte er. Die Brandursache sei aber nicht ersichtlich gewesen. Die Leimener Feuerwehr, die durch die Nußlocher Drehleiter unterstützt wurde, betrat mit einem Trupp unter Atemschutz das Gebäude. "Das Löschen war eine Sache von fünf bis zehn Minuten", so Nelius.

Die Bewohner hätten insofern gut reagiert, als dass sie gleich nach Ausbruch des Feuers die Küchentür geschlossen hätten. "So konnte der Rauch nicht ins restliche Gebäude ziehen, der entstandene Schaden hält sich in Grenzen", erklärte der Kommandant. Zudem sei der Rauch durch ein Fenster aus der Küche abgezogen. So hätten Nelius und Kameraden das Gebäude überprüft: Demnach wäre es aus deren Sicht "vertretbar", das Haus gleich wieder zu beziehen: "In den anderen Zimmern hat es nicht mal nach Rauch gerochen."

Weil das Gebäude aus Holz besteht, sei bei der Brandnachschau besondere Sorgfalt geboten gewesen. Hier sei die Gefahr von zurückbleibenden Glutnestern besonders hoch.