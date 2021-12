Von Thomas Frenzel

Leimen. Aus einer geschätzten Auftragssumme von 170.000 Euro wurden maximal 75.000 – und auch die ließen sich zeitlich noch strecken: Im x-ten Anlauf einigte sich der Gemeinderat auf eine gleichermaßen pflegeleichte wie bunte und insektenfreundliche Begrünung am Übergang von Theodor-Heuss- und St. Ilgener Straße. Auf die Reihe gebracht werden soll die Bepflanzung von den stadteigenen Technischen Betrieben Leimen (TBL). Die Stadtmütter und -väter und auch der OB folgten mit ihrem einhelligen Ja einem neuerlichen GALL-Antrag, den die Grün-Alternativen überraschend am Vortag der Ratszusammenkunft unterbreitet hatten.

Die geplante Grün-Aktion betrifft die Kreisstraße K 4155 vom neuen Kreisverkehr am B 3-Gewerbegebiet-Süd-Anschluss bis zum Verkehrskreisel an der Tinqueuxallee. Dieser Straßenabschnitt "ist momentan Baustelle", umschrieb Oberbürgermeister Hans D. Reinwald die Situation, dass hier schon seit Jahr und Tag und erneut unter Vollsperrung gewerkelt wird.

Wichtig war Ralf Frühwirt (GALL) die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in drei Bauabschnitte. Als erstes solle 2022 der neue Kreisverkehr an der Reihe sein, dann – vielleicht auch erst 2023 – der etwa 1120 Quadratmeter messende Trennstreifen zwischen Autostraße und Rad-Fuß-Weg. Später könne schließlich der schon bepflanzte Tinqueuxkreisel folgen. Auf die ursprünglich ins Auge gefasste spiralförmige Anlage der Beete auf den beiden Kreisverkehren sollte Frühwirt zufolge verzichtet werden: "Die sieht man nur aus dem Hubschrauber." Zudem sei der hier geplante Wechsel von Magerrasen und Blühbeeten pflegeintensiv. Und: Statt den Auftrag an eine holländische Firma zu vergeben, sollten die Arbeiten in die Hände der städtischen Gärtner gelegt werden. Diese können ein solches Projekt nach Worten des Stadtwerke-Chefs Rudi Kuhn durchaus stemmen, finden sich bei ihnen ja auch Meisterabschlüsse.

Von der Expertise der städtischen Gärtner zeigte sich Peter Anselmann (CDU) überzeugt. Jenseits dessen sei "jede Entlastung des Haushalts gut". Mit Blick auf die kurzfristige Antragsstellung merkte er an, dass es doch schön wäre, wenn sich die GALL in Sachen überraschender Vorschläge an das halte, was sie selbst an zeitlichem Vorlauf von der Stadtverwaltung stets einfordere...

"Vollumfänglich" folgten Mathias Kurz (FW) und Klaus Feuchter (FDP) dem GALL-Antrag. Es sei wenig nachhaltig, irgendwelche Leute aus Holland anreisen zu lassen, wenn man die eigenen Fachleute vor der Haustür habe. Im Übrigen, so Feuchter, müsse man beim bepflanzten Tinqueuxkreisel nicht alles Vorhandene herausreißen. Lisa-Marie Werner (SPD) befürwortete ausdrücklich die nun abschnittsweise geplante Pflanzaktion. Bei einer etwaigen Neubepflanzung des Tinqueuxkreisels konnte sie sich auch vorstellen, dass sich hierfür ehrenamtliches Engagement mobilisieren lasse.