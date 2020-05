Von Thomas Frenzel

Leimen. Es war groß gedacht, zu groß für die Große Kreisstadt: das Kulturkonzept, das vor einem Jahr für Schlagzeilen gesorgt hatte. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Eventagentur "New Star Management" der Familie Dannbacher hatte die Stadt Stars wie André Rieu oder Bonnie Tyler nach Leimen holen und auch Open-Air-Konzerte im Otto-Hoog-Stadion bescheren wollen. Nach massivem Gegenwind auch des kulturtreibenden Ehrenamts verschwand das mit starken sechsstelligen Summen verbundene Konzept sang- und klanglos in der Schublade.

Jetzt holte es die Stadtspitze wieder ein: Bei der zurückliegenden Corona-Sitzung des Gemeinderats in der St. Ilgener Aegidiushalle sah sich Oberbürgermeister Hans D. Reinwald gezwungen, die geldwerte Vorgeschichte jenes Kulturkonzepts von der Tagesordnung zu nehmen. Wegen weiteren Gesprächsbedarfs, wie es mit Nachdruck diplomatisch formuliert wurde.

Hintergrund Stadträte übten Kritik an "verdummbeutelten" Konzerten Leimen. (fre) 35.700 Euro für zwei Konzerte, über die der Gemeinderat offenbar nicht informiert war und die dann auch gar nicht stattgefunden hatten (vgl. Artikel oben). Diese überplanmäßigen Ausgaben waren mit den gewählten Bürgervertretern nicht [+] Lesen Sie mehr Stadträte übten Kritik an "verdummbeutelten" Konzerten Leimen. (fre) 35.700 Euro für zwei Konzerte, über die der Gemeinderat offenbar nicht informiert war und die dann auch gar nicht stattgefunden hatten (vgl. Artikel oben). Diese überplanmäßigen Ausgaben waren mit den gewählten Bürgervertretern nicht zu machen. Sie hielten mit ihrem Unmut nicht hinterm Berg. > Ralf Frühwirt (GALL) war über diese Konzertposition "extrem gestolpert". Er habe versucht, die Angelegenheit zu rekonstruieren – vergebens. In seinen Unterlagen sei er nur auf das schlussendlich abgeblasene Kulturkonzept gestoßen. Bei den beiden Konzerten sei "hinter dem Rücken des Gemeinderats" gearbeitet worden. Selbst wenn alles von der städtischen Hauptsatzung abgedeckt sei, "woran wir unsere Zweifel haben", gehe es um das Geld des Steuerzahlers, das hier "verdummbeutelt" worden sei. Wenn die Eigenschadensversicherung der Stadt eine Begleichung verweigere, müsse sie triftige Gründe dafür haben. Die wüsste man gerne. Jedenfalls sei zu klären, "wie das Geld wieder hereinkommt". > Richard Bader (CDU) zufolge habe der OB "in bester Absicht" gehandelt, um "in Leimen zwei ansprechende Veranstaltungen zu bieten". Der OB habe Fehler in der Verwaltung eingeräumt, die sich vielleicht ja auch im Nachhinein noch heilen ließen. > Klaus Feuchter (FDP) bezeichnete eine Zahlung an die Konzertagentur und den damit verbundenen Vertrag als "unbillig": Am 8. Februar 2020, also just an einem der beiden geplatzten Leimen-Termine , sei die "Pasion de Buena Vista"-Truppe im Luxemburgischen Soleuvre aufgetreten. Dass die vereinbarten 15.000 Euro pro Konzert bei 60-prozentigem Vorverkauf kostendeckend gewesen wären, wagte er massiv zu bezweifeln; in der Rechnung fehlten Werbung, Saalmiete und Vorverkaufsgebühren. Die jetzt geforderte Summe sei mehr, als Leimens kulturtragenden Vereinen in den vergangenen zehn Jahren von der Stadt gezahlt worden sei. > Rudolf Woesch (FW) wollte vor einer Abstimmung die Haftungsfrage geklärt wissen. Das galt auch für die Verantwortlichkeit und offene Fragen in Bezug auf die städtischen Eigenhaftpflicht. > Peter Sandner (SPD) machte es nach all diesen Vorrednern sehr kurz: "Wir sollten das Thema zurückstellen und es in aller Ruhe diskutieren."

Konkret ging es im Rat um zwei Aufführungstermine der Kuba-Show "Pasion de Buena Vista", mit der die New-Star-Agentur seit 2009 auf dem gesamten europäischen Kontinent unterwegs ist. In der Festhalle des Zementwerks hätten die Musikabende am 7. und 8. Februar 2020 über die Bühne gehen sollen. Einen entsprechenden Vertrag hatte die Stadtspitze im Dezember 2018 mit New Star geschlossen. Doch daraus wurde nichts: Die Stadt hatte es versäumt, sich die Aufführungstermine in der Festhalle verbindlich zu sichern – die beiden Kuba-Shows, bei denen die Stadt als örtlicher Veranstalter aufgetreten wäre, fielen ins Wasser.

Und somit ging es in der Aegidiushalle um zweimal 15.000 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Also um 35.700 Euro. Eine derartige Festgage war mit der New-Star-Agentur vereinbart worden und sollte dann im Zuge mit dem – dann ja beerdigten – Kulturkonzept verrechnet werden. Als "überplanmäßige Ausgabe" sollten diese Buena-Vista-Gagen nun bereitgestellt werden.

Dass diese Ausgaben wohl nicht so einfach durchgewinkt würden, kündigte sich bereits in der Bürgerfragestunde an. Ein Fragesteller wollte wissen, ob es denn rechtens sei, wenn augenscheinlich am Gemeinderat vorbei mit einer Konzertagentur fünfstellige Verträge abgeschlossen würden. Dies sei mit der städtischen Hauptsatzung vereinbar, lautete die kurze OB-Antwort.

Etwas offener wurde der Rathauschef, als der Tagesordnungspunkt selbst aufgerufen wurde. Da sprach er von einer "Fehlleistung, da gibt es nichts zu beschönigen". Er sei von zwei guten Konzerten für Leimen ausgegangen, sagte Reinwald, zumal sie risikofrei erschienen seien: Bei einem Kartenvorverkauf von gerade mal 60 Prozent wären alle Kosten abgedeckt gewesen. "Leider Gottes" wurde durch einen Fehler seitens der Verwaltung die Konzerthalle nicht reserviert, weshalb vertragsgemäß die vereinbarte Gage als Ausfallentschädigung zu zahlen sei. Auch wenn die Versicherung der Stadt bezüglich einer Kostenübernahme abgewinkt habe, so hoffe er, den Schaden für die Stadt minimieren zu können – sei es in Bezug auf die Schadenshöhe bei der New-Star-Agentur, sei es bei dem zuständigen städtischen Mitarbeiter, dessen private Haftpflichtversicherung vielleicht einspringen müsse. Reinwald: "Ich will mich in aller Form entschuldigen."

Die harsche Kritik aus den Reihen des Gemeinderats konnte diese Entschuldigung nicht bremsen. Und als sich in der Diskussionzunehmend abzeichnete, dass es für die überplanmäßigen 35.700 Euro keine Mehrheit geben würde, zog der OB vor der Abstimmung diese Position zurück. Es war Klaus Feuchter (FDP), der dieses Zurückziehen im Protokoll vermerkt wissen wollte.