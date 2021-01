Leimen. (fre) Die Gemarkungsfläche der Großen Kreisstadt misst 20,64 Quadratkilometer und davon sind 377,6 Hektar als forstliche Betriebsfläche ausgewiesen. Bei der einhelligen Verabschiedung des Hiebs- und Kulturplans für das Forstwirtschaftsjahr 2021 bezeichnete Oberbürgermeister Hans D. Reinwald eben diesen Wald als "unsere günstigste Grünanlage". Kein Wunder: Besagter Finanzplan weist bei einem Volumen von knapp 236.000 Euro ein Defizit von gerade mal 16.000 Euro aus. Dessen ungeachtet bereitet der Forst – Stichwort: Klimawandel - Sorgen. Und Unmut. Stichwort: Radfahrer.

Die Radfahrer, die quer durch den Wald fahren und Fußgängern die Erholungssuche nachhaltig vermiesen, brachte in der öffentlichen Ratssitzung Hans Appel (CDU) als Erster zur Sprache. Michael Reinig (GALL) wurde diesbezüglich noch deutlicher: Das Ökosystem Wald leide unter seinem Missbrauch durch Extremradler, die selbst des Nachts mit Licht über Stock und Stein brausten. Sie sollten, appellierte Reinig an die Vernunft, von solch gefährlichem Unsinn lassen.

Dass im Zuge des Klimawandels die Kiefer aus dem St. Ilgener Forst und die Buche aus dem Leimener Wald verschwinden werde, schwante nicht allein Ralf Frühwirt (GALL). Begehungen mit dem Förster Markus Reinhard, dessen Kosten sich Leimen laut OB dank guter Kooperation mit Nußloch teile, hätten nur zu drastisch vor Augen geführt, wie sehr die Trockenheit der zurückliegenden Jahre den Bäumen zugesetzt haben. Um das ansatzweise auszugleichen, so Frühwirt, müsste es "zwei Monate am Stück regnen". Umso wichtiger sei es, nicht nur auf Naturverjüngung zu setzen, sondern auch auf Neuanpflanzungen. CDU-Appel nannte hier für 2021 die Zahl von 3500 Setzlingen. Dabei werde auch mit verschiedenen Baumarten experimentiert - wie erfolgreich, so der OB, werde die Zukunft zeigen.

Dass die Forstleute hier ein "glückliches Händchen" haben werden, war die Zuversicht von Mathias Kurz (FW). Alexander Hahn (FDP) verwies zudem auf Förderprogramme zum Erhalt bestehender Bäume; die gelte es zu aktivieren, um auch diesbezüglich den Wald wieder fit zu machen. Und fest stand auch für Dietrich Unverfehrt (SPD): Um ihn zu erhalten, müsse künftig mehr Geld in den Wald investiert werden.