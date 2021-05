Von Sabrina Lehr

Leimen. Bis zur Einmündung in die Schwetzinger Straße stauen sich Lastwagen. "Was ist das hier?", fragt eine aufgebrachte Lkw-Fahrerin. Die Antwort auf ihre Frage zeigt sich am Eingang des Werksgeländes von Heidelberg Cement in der Peter-Schuhmacher-Straße: Dort stehen und sitzen 64 überwiegend junge Menschen auf der gesamten Straßenbreite und blockieren die Zufahrt zum Werk. Sie singen, halten Banner in die Höhe, skandieren Parolen. Einige haben sich an einer fünf Meter hohen Holzkonstruktion festgekettet.

Umweltaktivisten der Heidelberger Ortsgruppe von "Extinction Rebellion" haben am Mittwoch von 10 bis 13.30 Uhr die Zufahrt des Leimener Werks von Heidelberg Cement in der Peter-Schumacher-Straße blockiert und den Materialverkehr lahmgelegt. Beendet wurde die Aktion von einem Großaufgebot der Polizei, nachdem die Stadt Leimen die nicht angemeldete Versammlung verboten hatte. Dabei folgten über 50 Aktivisten bis etwa 12 Uhr der Aufforderung der Beamten, das Gelände zu verlassen. Zehn mussten weggetragen werden.

Klimaschützer blockieren HeidelbergCement



























































Die übrig gebliebenen drei – die Besatzer der Holzkonstruktion – beschäftigten die Einsatzkräfte inklusive hinzugeeilter Feuerwehr und Rettungsdienst noch bis 13.30 Uhr: Denn ein Aktivist war auf das Gerüst geklettert und musste mit der Drehleiter hinuntergeholt werden. Ein weiterer hatte sich mit einem Fahrradschloss um den Hals an einen Balken gefesselt, der andere die Hände mit Sekundenkleber um einen Balken fixiert. Ersteren befreite die Feuerwehr, indem sie das Schloss mit einer Flex durchtrennte. Zweiteren, indem sie den Balken zersägte – den noch immer festgeklebten Stumpf musste er mit zur polizeilichen Erfassung tragen.

"Wir wollten ein Zeichen setzen", erklärt "Extinction Rebellion"-Sprecher Nils Urbanus die Aktion. Den Konzern sowie die Zementbranche kritisiert er als "Klimakiller". Aus Sicht der Aktivisten müsse die Gesellschaft umdenken und dem Baustoff den Rücken kehren. Zudem werfen sie HeidelbergCement im Ausland Menschenrechtsverletzungen vor. Diese Vorwürfe weist der Konzern zurück. "Heidelberg Cement hält sich an nationales und internationales Recht, setzt internationale Arbeitsnormen um und respektiert die Menschenrechte", betont Sprecherin Elke Schönig, die darüber hinaus die Aktion nicht kommentieren wollte. Heidelberg Cement strebt nach eigenen Angaben bis 2050 Klimaneutralität an.

Und warum solch eine radikale Aktion? "Wir werden anders nicht gehört", meint Aktivistin Yulika Tsuda. Treffen wollten die Aktivisten mit der Blockade nur die Konzernspitze – nicht die Arbeiter. "Wir haben die Blockade nicht beim Schichtwechsel gemacht, damit die Pendler nicht im Stau stehen." Dieses Los zogen stattdessen rund 40 an- und ausliefernde Lkws, die weder vor noch zurück konnten. "Wir müssen noch so weit fahren und stehen jetzt noch hier", klagte ein Fahrer, dem noch eine Fahrt nach Paderborn bevorstand. Im Gegensatz zu den Zeitplänen der Lkw-Fahrer war die Produktion im Werk laut Elke Schönig nicht betroffen. "Sehr wohl aber der Zementversand", so die Sprecherin.

Die Polizei stellte die Personalien der Aktivisten fest. Einer weigerte sich und wurde zur Identitätsfestellung mitgenommen. Alle erhielten Platzverweise. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, Nötigung sowie wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 19.44 Uhr

Leimen. (lesa/mün) Die Einfahrt zum Werksgelände von HeidelbergCement wird seit Mittwochvormittag von Klimaschützern blockiert. Aktivisten der Gruppierung Extinction Rebellion aus Heidelberg sind für die Aktion verantwortlich, die seit 10 Uhr läuft. Man wolle darauf aufmerksam machen, dass HeidelbergCement der zweitgrößte Verursacher von Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland sei, sagte ein Sprecher vor Ort.

HeidelbergCement ist einer der größten Verursacher des Treibhausgases Kohlendioxid und steht auch deswegen bei Klimaschützern in der Kritik. Am Donnerstag ist die Aktionärsversammlung des Unternehmens. Extinction Rebellion Heidelberg und Fridays for Future wollen dann vor der Firmenzentrale in Heidelberg demonstrieren.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 16.56 Uhr