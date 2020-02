Leimen. (pol/mare) Aus bislang nicht geklärter Ursache ist am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Kellerraum in einem Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße ausgebrochen. Das berichtet die Polizei.

Beide Anwohner - ein älteres Ehepaar im Alter von 82 und 81 Jahren - konnten sich unverletzt aus dem Anwesen retten, wurden aber vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brand wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Leimen und Nußloch rasch gelöscht. Die Höhe des Sachschadens kann jedoch noch nicht benannt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminaldirektion Heidelberg übernommen, Hinweise für eine Brandstiftung gibt es bisher aber nicht.