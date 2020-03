Leimen. (ugh) Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben und dürfen von den Eltern nicht in eine Betreuungseinrichtung gebracht werden. Dies gilt insbesondere in Zeiten, in denen sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Dies sei "im Interesse der Gesundheit aller Kinder und Betreuer", heißt es in einer Mitteilung, die das Rathaus gestern veröffentlicht hat.

Als Betreuungseinrichtung gelten Kindergärten, Krippen und der Kernzeit–Hort. "Eltern, die offensichtlich erkrankte Kinder trotzdem vorbeibringen, werden zurückgewiesen", betont Stadtsprecher Michael Ullrich. "Dies dient allein der Vorsorge, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten."

Als krank gelten Kinder, die insbesondere Symptome wie erhöhte Temperatur, Fieber, trockenen Husten, Schnupfen, Atemprobleme, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit oder Durchfall zeigen. Diese Kinder dürfen die Einrichtung nicht betreten. Sofern die Symptome während des Betreuungstages auftreten, werden die Eltern benachrichtigt, ihre Kinder unverzüglich abzuholen.

Wer ins Rathaus will, kommt ab Montag, 16. März, nur noch nach telefonischer Anmeldung hinein. Das hat die Stadtverwaltung gestern bekannt gegeben und begründet dies mit dem Coronavirus. "Wartebereiche, egal ob in Arztpraxen oder öffentlichen Räumen, sind zurzeit mögliche Ansteckungspotenziale", erklärt Stadtsprecher Michael Ullrich. "Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und um die Verbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen, werden daher ab Montag Besuche im neuen Rathaus nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich sein." Die Zentrale sei unter Telefon 0 62 24 / 70 40 erreichbar. Generell werde aber darum gebeten, Angelegenheiten, die nicht dringend seien, zu verschieben.