Leimen. (fre) St. Peter erhält neue Nachbarn: Im Südosten der katholischen Kirche von Gauangelloch werden in absehbarer Zukunft sechs neue Wohngebäude entstehen. Hierfür machte der Gemeinderat einstimmig den Weg frei. Auch gegen eine weitere Nachverdichtung – etwa 150 Meter weiter östlich – hatte die Bürgervertretung nichts einzuwenden. Rein formell ging es um Planänderungen in Teilbereichen des Bebauungsplangebiets "Gaiberger Weg", das an Bammentaler Gemarkung grenzt.

Das Bauträgerprojekt der sechs Wohngebäude, die im Stadtteilzentrum als Einzel- oder Doppelhäuser errichtet werden können, wird von der Feilgasse sowie der Straße "Schöne Aussicht" eingefasst. Der hier bestehende Gebäudebestand – Wohnhaus, Scheune, Schuppen, Garagen – ist laut Sitzungsunterlage sanierungsbedürftig und wird weichen. Ebenfalls überbaut werden wird die an die "Schöne Aussicht" grenzende Wiese. Der Versiegelungsgrad der 2406 Quadratmeter großen Grundstücke erhöht sich somit um 20 auf 68 Prozent.

Auf völlig anderes ging Christa Hassenpflug (GALL) ein. Sie hob auf die offenen Einfriedigungen ab, die mit maximal 1,80 Meter hoher Heckenhinterpflanzung an den öffentlichen Verkehrsflächen – laut Bebauungsplan – "zulässig" sind. Diese Vorschrift gehe auf einen GALL-Vorschlag zurück, mit dem verhindert werden soll, dass Grundstücke hinter fast zwei Meter hohen Mauern oder mit PVC-Blenden versehenen Stabgitterzäunen verschwinden. Und eine Heckenhinterpflanzung als Sichtschutz wüssten auch Vögel und andere Tiere zu schätzen.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald verspricht sich von dem kleinen Baugebiet noch einen anderen Vorteil: Durch den Abbruch der in die Feilgasse ragenden Bestandsgebäude lasse sich die auf die Hauptstraße mündende Gasse begradigen und etwas verbreitern.

Etwas tun wird sich auch im Bereich von Feilgasse und Talblick. Durch eine Bebauungsplanänderung sollen als Konsequenz auf erfolgte Grundstücksteilungen neue Baufenster ermöglicht werden. Hier – wie übrigens auch beim Bauträgerprojekt an der " Schönen Aussicht" – sind Kies- und Schottergärten untersagt und muss pro Gebäude mindestens ein hochstämmiger Laub- oder Obstbaum gepflanzt werden.