Leimen. (aham) Die Tiefgarage am Georgi-Markt wird künftig videoüberwacht. "Es gab einige Vorfälle in der Vergangenheit", berichtet Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage und führt weiter aus: "Es war glücklicherweise keine körperliche Gewalt, sondern hauptsächlich Vandalismus - von Sprühern bis hin zu Menschen, die es nicht mehr auf die Toilette geschafft haben." Ihm selbst sei aber auch schon das Auto aufgebrochen worden. Solche Vorfälle sollen eben in Zukunft die Kameras aufzeichnen und zur Aufklärung beitragen - oder im besten Falle durch Abschreckung sogar verhindern.

Daher wird die Georgi-Garage am morgigen Samstag von 7 bis 18 Uhr geschlossen. In dieser Zeit sollen die entsprechenden Stromleitungen verlegt und Halterungen angebracht werden. Dafür müssten auch noch Schlitze geklopft und kleine Durchbrüche in der Wand geschaffen werden. "Und damit bei den Arbeiten kein Auto beschädigt wird, bleibt die Tiefgarage zu", erläutert Michael Ullrich.

Wann aber die Kameras kommen, die das städtische Parkhaus mit 85 Stellplätzen überwachen, konnte der Stadtsprecher nicht genau sagen. Nur: "Noch im Lauf des Jahres." Zwar sei das Vorhaben schon lange geplant, doch noch immer müssten einige Fragen geklärt werden. So dürften die Aufnahmen etwa nicht gespeichert werden. Daher sei es notwendig, dass jemand diese auch rund um die Uhr im Blick hat. "Sonst hat das Ganze ja keinen Wert", so Ullrich. "Im Notfall muss schließlich jemand die Polizei alarmieren." Dies werde wahrscheinlich die Firma "Phoenix Security Group" übernehmen, mit der die Stadt Leimen bereits zusammenarbeitet. Mitarbeiter des auf Bewachung, Personenschutz und Streifendienst spezialisierten Unternehmens aus Sandhausen sind etwa städtischen Vollzugsbediensteten oder im Freibad unterwegs.

Die Rechtslage für Videoüberwachung in Parkhäusern sei übrigens nicht so kompliziert wie im öffentlichen Raum, erklärt Ullrich. Beim Heidelberger Bismarckplatz musste beispielsweise erst ein Kriminalitätsschwerpunkt nachgewiesen werden, bevor der Gemeinderat dort eine Videoüberwachung beschließen konnte. "Das brauchen wir nicht", sagt Ullrich. Dies hänge auch mit den Frauenparkplätzen zusammen, die es in der Georgi-Garage gebe.