So wird er in Erinnerung bleiben: Josef Zeitler. Foto: Geschwill

Leimen. (fre) Er fehlt. Er fehlt seiner Familie und seinen Freunden. Und der Bürgerschaft von Leimen und darüber hinaus wird er fehlen. Josef Zeitler, dieser "Multi-Funktionär im besten Sinne", wie er einmal genannt wurde, ist tot. Er starb am Dienstag im Kreise seiner Liebsten an den Folgen einer kurzen, aber extrem heftigen Lungenerkrankung in einer Heidelberger Klinik. Der aufrechte Konservative, der er war und der als solcher in der Kommunalpolitik für die Christdemokratie einstand, wurde 81 Jahre alt. Seinen Leitspruch, "ein Mensch für Menschen zu sein", hat er in all diesen Jahren gelebt.

Geboren wurde Josef Zeitler am 14. Mai 1938 im ungarischen Almaskamaras. Krieg und folgende Vertreibung bewirkten, dass er mit seinen Eltern nach Heidelberg-Handschuhsheim gelangte. Hier entdeckte er nicht nur seine Begeisterung für den Sport, dem er zunächst als Handballer und dann als Fußballer frönte – hier begegnete er auch seiner Gertrud: Er gab ihr das Ja-Wort und gründete mit ihr eine Familie, mit der er 1971 nach Leimen wechselte. Beruflich hatte sich der gelernte Maschinenschlosser da schon zum Industriemeister fortgebildet, der nach 43 Jahren bei der Heidelberger Druckmaschinen AG als Abteilungs- und Logistikleiter 1996 in den Ruhestand trat.

Mannigfach engagierte sich Seppl Zeitler, wie ihn seine Freunde nannten, in Leimen. Ob Sport-, Gesang- oder Sozialvereine – viele davon konnten auf ihn zählen, auch wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen. Als Ungarndeutscher war ihm die Pflege der Tradition genauso wichtig wie die Aussöhnung mit dem Osten. Und als gläubiger Christ brachte er sein praxisnahes Wissen als Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat in die katholische Kirchengemeinde ein.

Wohl mit keinem anderen Verein ist der Name Zeitler aber so eng verbunden wie mit der Kultur- und Sportgemeinde (KuSG), Leimens größtem Verein: Ihm stand der Verstorbene von 1977 bis 1994 als erster Vorsitzender vor. Das waren Jahre, in denen die KuSG-Basketballerinnen deutsche Meisterschaften errangen. Der KuSG blieb er auch als Ehrenvorsitzender zutiefst verbunden. Das zeigte sich 2009, als der Verein durch Unregelmäßigkeiten im Vorstand in die schlimmste Krise seiner Geschichte geschlittert war: Josef Zeitler war zur Stelle, arbeitete mit einem eilends einberufenen Finanzausschusses die Affäre auf und machte so den Kahn wieder flott.

Dass er ein hervorragender Netzwerker war, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab, dass er energisch für seine Überzeugung eintreten und ein für gut erachtetes Ziel hartnäckig verfolgen konnte, davon profitierte auch die Leimener Kommunalpolitik. Die CDU entsandte ihn 1985 erstmalig in den Stadtbeirat, auch in den städtischen Kultur- und Sportausschuss brachte er sich ein. Und als er 1999 für den Gemeinderat kandidierte, eroberte er auf Anhieb ein Mandat. Nach einer selbstgewünschten Unterbrechung zog er 2009 abermals für fünf Jahre in den Gemeinderat ein.

Schon bei seinem ersten Ausscheiden wurde ihm 2004 die zweithöchste Ehrung der Großen Kreisstadt zuteil: der Ehrenring. Es war eine von vielen Auszeichnungen – auch von überörtlichen Sportverbänden wie dem Sportkreis Heidelberg oder dem Leichtathletikkreis Rhein-Neckar, in denen er über viele Jahre hinweg zum Teil an vorderster Front gewirkt hatte.

Josef Zeitler hinterlässt seine Ehefrau Gertrud und zusammen mit deren Familien die Tochter Birgit und Sohn Marcus, dessen Wahl zum neuen Oberbürgermeister von Hockenheim ihn mit Vaterstolz erfüllte. Abschied von ihrem allseits hochgeachteten Seppl nehmen sie und viele andere am Montag, 23. Dezember. Die Trauerfeier beginnt um 15.30 Uhr auf dem Bergfriedhof in Leimen.