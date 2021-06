Leimen. (swb) Insgesamt 42 Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Stadtwerke Leimen sind am Freitag gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Impfaktion wurde von Betriebsarzt Dr. Michael Sehling durchgeführt, der die Stadtverwaltung nicht erst seit Ausbruch der Pandemie in medizinischen Fragen berät. Die Impfaktion dauerte den ganzen Vormittag an und wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Die Impflinge erhalten das Vakzin von Biontech/Pfizer.

Die bereits geimpfte Bürgermeisterin Claudia Felden lobte ausdrücklich die Impfbereitschaft der Mitarbeitenden: "Es ist vorbildlich, wie die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pandemie entgegentreten." Seit mehr als einem Jahr werden alle Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen. Die Impfung wecke die Hoffnung, "dass ein Stück Normalität in den Alltag zurückkehren kann."

Auch in der Bevölkerung. Denn auch für Leimener Bürger besteht das Angebot, sich für die Erstimpfungen vom 29. Juni bis 8. Juli anzumelden – und zwar ab sofort unter Telefon 0 62 24 / 70 48 90 zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich montags von 13 bis 16.30 Uhr, dienstags von 14.30 bis 19 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr. Auch ein Termin für die vom 10. bis zum 16. August vorgesehene Zweitimpfung kann zu diesen Zeiten vereinbart werden.