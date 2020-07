Von Sabrina Lehr

Leimen. An der Turmschule in Leimen wird auch in den Sommerferien gebüffelt. Drei Stunden am Tag über zwei Wochen hinweg. So soll ausgebügelt werden, was sich in zehn Wochen Corona-bedingter Schulschließung an Wissenslücken aufgetan hat. Zumindest bei einem Teil der 479 Schüler: "Die leistungsschwächeren Kinder erhalten während der letzten beiden Ferienwochen Unterricht, um Lernschwierigkeiten im kommenden Schuljahr zu vermeiden", erklärt Rektorin Angela Münch.

Die Nachhilfe an der Grundschule in der Turmgasse ist Teil einer einmaligen, vom Kultusministerium initiierten landesweiten Aktion, den sogenannten "Lernbrücken". Das kostenlose Angebot richtet sich an Grundschüler und Schüler der Sekundarstufe I, die während der Zeit des Heimlernens schlecht oder gar nicht erreicht wurden und einen Lernrückstand haben. Dafür hat das Kultusministerium nach eigenen Angaben Ressourcen in Höhe von 13 Millionen Euro lockergemacht und die Schulen im Land mit der Organisation der "Lernbrücken" betraut.

Ein gehöriges Stück Arbeit für die Turmschule: "Wir müssen den Bedarf ermitteln und dann entsprechend die Lehrkräfte anfragen", erklärt Angela Münch. Denn betreut werden sollen die Schüler während der "Lernbrücken" von ausgebildetem Lehrpersonal. Das jedoch hat wie die Schüler während der Sommerferien eigentlich frei und ist nach Aussage von Angela Münch "ferienreif". Dennoch erkundigte sie sich im Kollegium, wer schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Schuljahresbeginn freiwillig die "Lernbrücken" betreuen würde. "Zwei Kolleginnen erklärten sich bereit, außerdem fand sich eine pensionierte Lehrerin als dritte Betreuerin", berichtet die Schulleiterin.

Da das Ministerium eine maximale Anzahl von 16 Kindern pro Gruppe festgelegt hat, können zwischen 31. August und 11. September 48 Kinder in drei Gruppen betreut werden. "Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch und Mathematik, wenn Zeit bleibt auch etwas Heimat- und Sachkunde", erklärt Münch, was auf dem Plan steht. Gelernt wird zwar in der Schule, wie der gewohnte Unterricht läuft das ganze dennoch nicht ab. "Die Schüler bekommen Lernpakete von ihren Klassenlehrern, die sie bearbeiten", beschreibt die Schulleiterin. Die Lehrkraft stünde bei Fragen und Schwierigkeiten als Ansprechpartnerin zur Verfügung. So könnten auch Schüler unterschiedlicher Klassenstufen in einer Gruppe betreut werden.

"Ich rechne mit circa 40 teilnehmenden Kindern", so Münch. Das stimmt die Schulleiterin nicht nur positiv: "Es haben sich vor allem Eltern gemeldet, die ihre Kinder auch in der Zeit zuhause gut betreut haben", sagt Münch, "wir müssen aber versuchen, Kinder anzusprechen, die nicht so viel Unterstützung haben." Ob eben diese Kinder wirklich geschickt würden, müsse man sehen.

Jenseits dessen sieht die Rektorin ein weiteres Problem bei dem Programm. "Für die Kinder ist es nicht sehr motivierend, wenn sie während der Ferien in die Schule kommen müssen", so Münch, die sich statt der "Lernbrücken" eine Investition in langfristige Fördermaßnahmen gewünscht hätte: "Ein zweiter Lehrer in der Klasse für eine Stunde am Tag im nächsten Schuljahr oder die Verkürzung der Sommerferien für alle Schüler im Klassenverband hätte ich besser gefunden."