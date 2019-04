Leimen. (fre) Es war viel Geld, das der Gemeinderat haushaltstechnisch aus dem vergangenen Jahr ins laufende Jahr 2019 transferierte: 7,963 Millionen Euro. So viel Geld war 2018 für Investitionen und Anschaffungen eingeplant gewesen, die dann doch nicht getätigt wurden. "Haushaltsausgabereste" heißt dies im finanzpolitischen Fachjargon. Dass gleichzeitig zwei Millionen an geplanten Krediten nicht aufgenommen wurden und auf diese Weise "Haushaltseinnahmereste" entstanden, war hierbei allenfalls schmückendes Beiwerk.

Geschoben und gestreckt wurde 2018 so allerhand. Als größter Batzen präsentiert sich hier mit knapp zwei Millionen Euro der geplante Neubau für die Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule in St. Ilgen. Hier befasst sich derzeit wie berichtet die obere Baurechtsbehörde des Regierungspräsidiums in Karlsruhe mit dem Widerspruch eines Anwohners gegen die Aufstellung von Schulcontainern im Garten der St. Aegidiuskirche. Ebenfalls siebenstellig folgen mit 1,15 Millionen Euro die Sanierung des St. Ilgener Rathauses, mit 1,13 Millionen Euro der Hochbau des Ludwig-Uhland-Kindergartens und mit über einer Million Euro die Fortführung der Elektrosanierung in Leimens historischem Rathaus. Stolz sechsstellig waren die Streichungen beim offenen Jugendtreff Basket II, der neben einem Neubau auch eine attraktive Außenanlage erhalten soll. Zurückgestellt wurde auch die Videoüberwachung der Georgi-Tiefgarage.

Aber nicht nur die groß geplanten Investitionen traf es. Beim Fröbel-Kindergarten musste die Erneuerung der Sandkastenumrandungen warten, im Gauangellocher Kraichgaustadium wurde aus der Sanierung von Sprint- und Weitsprunganlage nichts. Auch der Umbau von Blumenbeeten zwecks Verkehrsberuhigung muss sich gedulden.

Für Rudolf Woesch (FW) zeigten diese Haushaltsreste einmal mehr, "wie vorläufig Haushaltspläne sind". Richard Bader (CDU) registrierte lediglich "einen rein formalen Vorgang". Peter Sandner (SPD) sah das Prinzip einer nur nach Notwendigkeit erfolgenden Kreditaufnahme gewahrt. Lediglich bei Ralf Frühwirt (GALL) offenbarte sich ein Hauch von Kritik. Er verwies darauf, dass das Regierungspräsidium die Investitionspläne kritisch geprüft und - der angedachten Kreditaufnahmen wegen - den Haushaltsplan 2019 nur unter Auflagen genehmigt habe. Wie es denn mit der allseits gewünschten Haushaltskonsolidierung weiter gehe, wollte Frühwirt wissen - und auch, inwieweit die Stadtverwaltung diesbezügliche Vorschläge unterbreiten wolle. Hier sicherte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald zu, auf den Gemeinderat zuzukommen: "Die Stadt hat sich Gedanken gemacht."