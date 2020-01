Leimen-St. Ilgen. (bmi) Es ist nur noch eine Frage von wenigen Wochen, eher von Tagen. Im Leimener Rathaus wartet man sehnsüchtig auf Post aus Karlsruhe, genauer gesagt vom dortigen Regierungspräsidium. Es geht um die Baugenehmigung für den Umbau der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) im Stadtteil St. Ilgen. "Wir gehen momentan davon aus, dass wir im Laufe des Januar einen Bescheid bekommen", sagt Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage. Fällt der – wie erwartet – positiv aus, dann wäre die Zeit des Stillstands vorbei.

Ursprünglich war der Beginn des 24 Millionen Euro schweren Projekts bereits für Herbst 2019 geplant gewesen. Dann hatte es aber einen Einspruch mehrerer Anwohner gegeben gegen den Standort von Containern für den vorübergehenden Schulbetrieb auf der Pfarrwiese hinter der Aegidiuskirche. Diesen hatte die Obere Baurechtsbehörde des Regierungspräsidiums (RP) in Karlsruhe abgelehnt und die Baugenehmigung für die Container erteilt.

In Folge dessen visierte die Stadt das Frühjahr 2020 als Baubeginn an. Bei der öffentlichen Auslage des Vorhabens gab es dann aber den nächsten Stolperstein für das Projekt – diesmal in Form einer Einwendung eines Bürgers gegen das Bauvorhaben an sich.

Jetzt aber scheint ein Ende der mehrmonatigen Zwangspause in Sicht. "Es stehen noch ergänzende Unterlagen der Stadt aus", berichtet RP-Pressesprecherin Rosa Flaig auf RNZ-Nachfrage. "Wir sind aber zuversichtlich, bis Ende des Monats eine Genehmigung erteilen zu können." Bis dahin liegt alles noch auf Halde, es laufen zurzeit aber Abstimmungsgespräche zwischen Schulleitung, Stadtverwaltung und den beteiligten Baufirmen, wie Stadtsprecher Ullrich berichtet. "Wir rechnen damit, dass wir unmittelbar nach der Entscheidung des RP mit den Arbeiten beginnen können."

Erteilt das RP nun die Baugenehmigung für dem Schulumbau, ist Widerspruch übrigens zwecklos. "Dazu haben Bürger dann keine Möglichkeit mehr", so RP-Pressesprecherin Flaig. "Der nächste Schritt wäre eine Klage vor dem Verwaltungsgericht." Auf diese weitere Extra-Runde würden alle Beteiligten sicher gerne verzichten ...