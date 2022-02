Von Thomas Frenzel

Leimen. So etwas hat es schon lange nicht mehr gegeben bei einer Haushaltsverabschiedung in der Großen Kreisstadt. Just in dem Moment, in dem sich Kämmerer Bernd Veith auf die Präsentation der längst ausgehandelten Zahlen fürs Jahr 2022 einstellte, platzierte GALL-Chef Ralf Frühwirt überraschend einen Antrag: Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke solle von bisherigen 400 auf neue 420 Prozentpunkte erhöht werden. Der Antrag sei im gemeinderätlichen Verwaltungsausschuss zwar mehrheitlich abgelehnt worden, sagte Frühwirt, aber trotzdem wolle er ihn dem kompletten Rat erneut zur Abstimmung stellen. Und um es vorwegzunehmen: Die Steuererhöhung kam durch.

Dennoch: Der Aufschrei war groß. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald verwies auf den eh schon hohen bestehenden Grundsteuersatz. An diesem in der aktuellen Zeit der Corona-Krise zu drehen, sei schlicht unsozial. Angesichts höchster Inflation, explodierender Energiekosten und auch steigender Lebensmittelpreise fehle "den Leuten am Ende des Monats doch einiges". Hinzu komme, dass im Zuge der Grundsteuerreform bis 2025 sowieso an den Hebesatz herangegangen werden müsse. Richard Bader (CDU) geißelte den neuerlichen Steuervorstoß der GALL massiv unter Hinweis auf die Ausschuss-Ablehnung: "So können Sie mit uns nicht umspringen."

Wenngleich nicht verwundert, so doch wenig begeistert zeigte sich Klaus Feuchter (FDP) von der beantragten Steuererhöhung. Das sei reine Symbolpolitik und kaschiere allenfalls den mangelnden Sparwillen bei den Haushaltsberatungen: Da hätte man deutlich mehr Geld einsparen können als die 190.000 Euro, die mit der Erhöhung erzielt werden sollen. Statt das städtische Ausgabenproblem in den Griff zu kriegen, wolle man nun den Bürgern mehr abnehmen.

Letztlich mit Erfolg hielt GALL-Frühwirt dagegen. Die jährlich 190.000 Euro seien "kein Nichts" und machten bis zur Grundsteuerreform nahezu 600.000 Euro aus – "schon ein Batzen". Die Erhöhung sei mit 20 Prozentpunkten doch "sehr moderat". Die zusätzliche Belastung falle angesichts anderer Belastungen kaum ins Gewicht. Zudem sei die Grundsteuer, die alle Bürger betrifft, durchaus sozial gestaffelt, da kleine Wohnungen auch weniger belastet würden. Dem allen stünden die rund 110 Millionen gegenüber, auf die mit dem 2022er Haushalt die gesamtstädtischen Schulden anstiegen; das seien über 4000 Euro pro Einwohner. Da drohe durchaus die Gefahr, "dass jemand vom Regierungspräsidium Karlsruhe kommt und uns sagt, was wir tun dürfen und was nicht".

Schützenhilfe kam von der SPD. Wie im Verwaltungsausschuss werde man auch jetzt für die Erhöhung stimmen, sagte Peter Sandner. Statt sich in ein paar Jahren hinter der angekündigten Grundsteuerreform zu verstecken, sollte man sich mit offenem Visier zu einer Erhöhung bekennen, zumal dadurch auch die knapper werdenden Rücklagen geschont würden. Im Übrigen habe man sich während der Haushaltsberatung bei ganz anderen "Klickerlesbeträgen" verhakt. Wer gegen die Steuererhöhung sei, so Dietrich Unverfehrt (SPD), dürfe auch nicht mehr ausgeben wollen, als durch Einnahmen hereinkomme. Und jedem Vermieter, von denen es ja auch einige im Gemeinderat gäbe, sei es unbenommen, die Steuererhöhung nicht an die Mieter weiterzureichen. Dass dies rechtlich überhaupt möglich ist, sei unsozial.

Die Abstimmung spiegelte die Redebeiträge in etwa wider, zumal Mathias Kurz (FW) kein einheitliches Votum seiner Fraktion angekündigt hatte. Eine GALL-geführte Mehrheit von SPD- und FW-Räten kam auf elf Stimmen. Die Gegner der Steuererhöhung blieben – inklusive OB – zehnstimmig.