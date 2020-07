Von Thomas Frenzel

Leimen. Ob Friseur oder Eiscafé, ob Brauhaus oder Hörakustiker: Die Geschäfte am Georgi-Marktplatz im Herzen von Leimen leiden nachhaltig unter der Coronakrise. Zusätzliche Existenzgefährdung befürchten sie ab Herbst. Dann soll, so die bisherige Planung, der Platz für fast zwei Millionen Euro runderneuert werden und dabei auch ein neues helles Pflaster bekommen. Nun könnte es sein, dass den Geschäftsleuten ausgerechnet das Coronavirus mit seinen Auswirkungen auf die Stadtfinanzen zur Seite springt.

Den Sorgen der Gastronomen und Einzelhändler verlieh Michael Wagenblass seine Stimme. Der Leimener meldete sich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu Wort und verlas in der Bürgerfragestunde eine Petition der Geschäftsleute. Sie verweisen darin auf die existenzbedrohenden Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie, die sich wiederholen dürften, wenn der Platz ab Herbst zur Großbaustelle würde. Ihr Appell: die Platzsanierung zu verschieben. Nur so sei zu gewährleisten, dass auch in Zukunft Gastronomie und Gewerbe den Platz belebten. Diese Petition, so Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, sei via Stadtverwaltung auch allen Stadträten zugegangen. Und: Bei den Beratungen zum Nachtragshaushalt 2020 werde der Georgi-Marktplatz dazugehören.

Es war Klaus Feuchter (FDP), der Stunden später unterm Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" auf dieses Thema zurückkam: Für die Geschäftsleute kämen die Nachtragsberatungen viel zu spät. Michael Sauerzapf vom Bauamt wiederum betonte, dass die Ausschreibungen jetzt über die Bühne gehen müssten, damit die Arbeiten plangemäß im Herbst beginnen könnten.

Der Oberbürgermeister verwies auf die gültige Beschlusslage des Gemeinderats, der im Oktober 2019 die Platzerneuerung beschlossen hatte. An dieses Mandat habe sich die Verwaltung zu halten. Das damalige Hauptargument: Vom Platz, der gleichzeitig die Decke der darunter liegenden Georgi-Tiefgarage ist, sickert Wasser in die beiden unterirdischen Parkdecks. Diese waren in den vorherigen Jahren mit Millionenaufwand saniert worden.

Feuchter wiederum stellte diesen Ratsbeschluss in Frage: Ausschließlich wegen angeblicher Dringlichkeit der Tiefgaragensanierung sei er zustande gekommen. Diese Dringlichkeit sei aber offenbar nicht gegeben gewesen. Das lege ein Gutachten nahe, das laut Feuchter erst jetzt, nach drei Jahren, dem Gemeinderat zu Augen gekommen sei. In dem Gutachten stehe lediglich, dass man etwaige Schäden durch Wasser, das von oben eindringt, beobachten solle. Wegen der Corona-bedingt wohl einbrechenden Stadtfinanzen stelle sich mit Nachdruck die Frage, so Feuchter, ob das Projekt zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt angegangen werden solle.

Wegen einer dramatisch geänderten Finanzsituation könne womöglich eine bereits erfolgte Ausschreibung wieder aufgehoben werden, hielt der OB an dem geplanten Zeitablauf fest. Dem Gemeinderat sicherte er zu, dass dieser den Ausschreibungstext zu Gesicht bekomme, bevor dieser das Rathaus verlasse. Für August, so Reinwald, werde er deshalb eine Sondersitzung einberufen.