Leimen. Die Großbaustelle an den Bahngleisen in der Römerstraße biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Gerade hat – einige Wochen früher als geplant – die vorletzte von fünf Bauphasen begonnen. Zudem wurde im "Sperrschatten" der Gleisarbeiten an den Linien 23 und 24 in Heidelberg-Rohrbach der Gleisbogen südlich der Haltestelle Georgi-Marktplatz erneuert; diese Maßnahme war ursprünglich ganz am Ende der bis März 2022 geplanten Baumaßnahme vorgesehen. Die RNZ hat bei der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe GmbH (RNV) nachgefragt, wie es auf der Baustelle vorangeht und was die jüngsten Fortschritte für den Gesamtzeitplan bedeuten:

> Abgeschlossen sind die Arbeiten in der Nußlocher Straße zwischen Friedhof und Hirtenwiesenstraße. An der Haltestelle Friedhof ist der Bus-Bereich ebenfalls fertig, an der Bahn-Haltestelle fehlen laut RNV-Sprecher Florian Benz nur noch "Kleinigkeiten" wie Sitzgelegenheiten. In der Römerstraße liegen die Gleise im Abschnitt zwischen der Bismarckstraße und dem Übergang in die Nußlocher Straße. Zudem liegen Abwasser-, Wasser- und Gasleitungen bis zum Kurpfalz-Centrum. "Alle großen Sachen sind gemacht", so Benz dazu.

Die Arbeiten in der Nußlocher Straße zwischen Friedhof und Hirtenwiesenstraße sind abgeschlossen. Auch beim Kurpfalz-Centrum sind „alle großen Sachen gemacht“, wie es heißt. Fotos: Alex

> Im Gange ist die Installation der letzten Hausanschlüsse rund um das Kurpfalz-Centrum. Außerdem werden aktuell von der Bismarckstraße in Richtung Kurpfalz-Centrum die Gleis- und Straßenbauarbeiten vorgenommen. Diese sollen bis kurz vor der Einmündung in die Turmgasse bis September abgeschlossen werden. "Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig", begründet Florian Benz, wieso der Termin gegenüber der ursprünglichen Planung trotz positivem Baustellenverlauf nicht angepasst wurde. "Wir gehen konservativ damit um."

> Offen sind neben der Erneuerung der Gleise samt Straßenbau rund um das Kurpfalz-Centrum und dem barrierefreien Ausbau der dortigen Haltestelle, die ab September in Angriff genommen werden sollen, noch diverse Restarbeiten: "An der Haltestelle Moltkestraße fehlt die Haltestellentechnik", bezieht sich Benz auf Verkabelung, Anzeigetafeln oder auch Fahrkartenautomaten. An dieser Haltestelle wird zudem laut dem RNV-Sprecher noch eine spezielle Asphaltschicht eingebaut: "Weil dort viel gebremst wird, wird eine widerstandsfähige Asphaltschicht aufgebracht", erklärt Benz.

> Bedeckt hält sich die RNV bei der Frage nach einem vorzeitigen Abschluss der Baustelle. "Wir könnten uns vorstellen, Arbeiten vorzuziehen – das ist allerdings mit einem Fragezeichen zu versehen", sagt Sprecher Benz mit Blick auf den bevorstehenden Winter, von dessen Witterung der Baufortschritt abhänge. "Es sieht gut aus, aber das sind ungelegte Eier."

> Neue Leuchtmittel installierte die Stadt in der Rohrbacher Straße beidseitig zwischen der Shell-Tankstelle und dem Stralsunder Ring. Sie nutzte dazu den wegen diverser RNV-Maßnahmen ruhenden Verkehr der Linie 23 während der Pfingstferien. Der Austausch betraf 44 Masten mit 88 Leuchten. Laut Stadt spart die Umrüstung auf LED-Technik jährlich 30.819 Kilogramm CO2. Zudem sinken demnach die Energie- und Wartungskosten um 82 Prozent.