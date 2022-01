Leimen. (pri) In Leimen hat am Donnerstagabend ein Geschirrspüler in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wilhelm-Haug-Straße alarmiert. Dort war im zweiten Obergeschoss ein Geschirrspüler in Brand geraten.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner der Wohnung wurden dem Rettungsdienst übergeben. Ob jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt.