Von Nicolas Lewe

Leimen. Der Georgi-Marktplatz ist aktuell eine der drängendsten Baustellen der Stadt Leimen – und das obwohl die Sanierungsarbeiten im Herzen der Stadt noch gar nicht angefangen haben. Eine Baustelle ist die Sanierung des Platzes sowie der darunter liegenden Tiefgaragen-Decke derzeit nur im übertragenen Sinne. Im August hatte der Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen, die Sanierung ab Herbst 2021 "in zwei winterorientierten Bauabschnitten" durchzuführen. Ein Vorschlag, die Sanierung bereits im Herbst 2020 zu beginnen und in drei Winterhalbjahren abzuschließen, fand keine Mehrheit.

Dabei hatten die Gewerbetreibenden rund um den Georgi-Marktplatz bereits vor der Sondersitzung im August eine gemeinsame Petition gestartet, welche die Baustelle als existenzbedrohend anprangerte. Der Beschluss des Gemeinderats für das Modell mit den zwei Baufenstern mit der realen Gefahr einer Verlängerung in den Frühling und Frühsommer kam angesichts des Protests überraschend.

In der ersten regulären Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause ploppte das Thema wie berichtet erneut auf. Die beiden Betreiber des Brauhauses meldeten sich in der Bürgerfragestunde stellvertretend für die Geschäftsinhaber am Georgi-Marktplatz zu Wort. Der Beschluss vom August könnte in Kombination mit den Corona-bedingten Umsatzeinbußen für einige das Aus bedeuten. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald signalisierte daraufhin Bereitschaft, die Baufenster für die Sanierung noch einmal zu überdenken. Und ließ den Worten jetzt Taten folgen.

Wie Gerd-Peter Gramlich, Erster Vorsitzender von Leimen Aktiv im Bund der Selbständigen (BdS), auf RNZ-Nachfrage erklärte, habe der OB es sich zur "Chefsache" gemacht, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten gut leben können. Am Montagabend fand laut Gramlich ein klärendes Gespräch mit den Gewerbetreibenden statt, an dem neben Reinwald auch Bauamtsleiter Holger Gora sowie Frank Timmers vom Stadtmarketing teilnahmen.

Große Einigkeit habe in dem Punkt geherrscht, dass die Außenbewirtschaftung durch die Sanierung nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfe. Nun sehe es so aus, als könne nach der Leimener Weinkerwe Ende September 2021 in drei Baufenstern mit der Sanierung des Marktplatzes begonnen werden.

Stadtsprecher Michael Ullrich drückte es so aus: "Wir sind bemüht, die Kuh vom Eis zu bekommen." Die Stadt Leimen habe natürlich eine große Bereitschaft, den Gewerbetreibenden so weit wie möglich entgegenzukommen. Aktuell gelte aber noch der Beschluss von August für die zwei Baufenster. "Der Gemeinderat kann seinen Beschluss jederzeit ändern", betonte Ullrich.

Es gebe jetzt zwei Möglichkeiten: "Entweder der Gemeinderat stimmt in einer erneuten Abstimmung den drei Baufenstern zu oder nicht." Für die kommende Gemeinderatssitzung am 22. Oktober stehe der Georgi-Marktplatz allerdings nicht auf der Tagesordnung. Einen neuen Beschluss könnte es demnach frühestens in der Sitzung Ende November geben. So lange müssen sich die Gewerbetreibenden also noch gedulden ...