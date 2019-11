Von Thomas Frenzel

Leimen. Auf das sogenannte Gender-Sternchen der absoluten politischen Korrektheit – englisch: political correctness – darf hier getrost verzichtet werden. Um der gebotenen Neutralität Genüge zu tun, genügt der Schrägstrich: Leimens Stadtmütter und -väter entscheiden in einer öffentlichen Zusammenkunft am Dienstag, 12. November, um 18.30 Uhr in der Aegidiushalle über den/die Beigeordnete/n der nächsten acht Jahre, der/die den Titel „Bürgermeister/in“ als Amtsbezeichnung trägt.

Dieses Amt, dem in Leimen inzwischen die Finanzen und die öffentliche Ordnung zugewiesen sind, bekleidet Claudia Felden. Die 58-jährige FDP-Politikerin, die im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises die liberale Fraktion anführt und in der Großen Kreisstadt lange Jahre auch als Stadträtin wirkte, hatte sich erwartungsgemäß wieder beworben.

Dieser Vermerk in der Stellenausschreibung hatte zwei Bewerber nicht abschrecken können. Zum einen ist dies der 44-jährige Andreas Emmerich, der in Hambrücken zuhause ist und derzeit in Neulußheim den Fachbereich Kämmerei und Bauamt leitet. Und zum anderen tritt Stefan Becker aus Mauer an. Der 57-Jährige leitet das Ordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Dem Vernehmen nach haben in den zurückliegenden Wochen alle drei Bewerber/innen sich den Gemeinderatsfraktionen vorgestellt und Rede und Antwort gestanden. Als da wären im 22-köpfigen Gemeinderat: CDU und Grün-Alternative Liste Leimen (GALL) mit jeweils fünf Mandaten sowie SPD, Freie Wähler und FDP mit jeweils vier Vertretern. Die 23. Stimme gehört Hans D. Reinwald (CDU) als direkt gewähltem Oberbürgermeister und damit als Vorsitzendem des Gemeinderats.

Wer am Dienstag wen wählt, bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Die Wahl ist eine geheime. Allenfalls die Stimmenanteile werden beim Blick auf die jeweiligen Fraktionsstärken Rückschlüsse zulassen. Bevor aber Stadträt/innen und Oberbürgermeister den Gang in die vorbereitete Wahlkabine antreten, werden sich die drei Bewerber/innen präsentieren, nacheinander. Fragen stellen darf bei dieser öffentlichen Ratssitzung aber ausschließlich die gewählte Bürgervertretung.

Obgleich die Stadtverwaltung mit einem großen Bürger*inneninteresse rechnet, wird es bei dieser Ratssitzung ausnahmsweise keine Bürger*innenfragestunde geben. Dafür wurde die Ratssitzung, die über allerhand Einfluss und kommunalpolitische Gestaltung in den nächsten acht Jahren entscheidet, raus aus dem besuchermäßig limitierten Ratssaal des Neuen Rathauses in die deutlich größere St. Ilgener Aegidiushalle verlegt.