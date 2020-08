Leimen-Gauangelloch. (luw) Die eigentlich bereits für Ostern geplante Einweihung wäre so passend gewesen: Ein gigantisches Ei steht auf dem neu gestalteten Spielplatz "Im Neurott". An dem etwa 3,50 Meter hohen und über zehn Tonnen schweren Koloss können gleich mehrere Kinder gleichzeitig klettern: Es ist bis zu einer Höhe von drei Metern rundherum mit Griffen ausgestattet. Die neue Attraktion ist nur ein Teil einer größer angelegten Umgestaltung von zwei Gauangellocher Spielplätzen.

"Von den Bürgern kam der Wunsch, dass man auf den Spielplätzen auch ein Angebot für ältere Kinder schaffen sollte", erklärt Michael Sauerzapf vom Leimener Grünflächenamt auf RNZ-Anfrage. So habe die Stadt die Bürger und den Verein "Gauangelloch gemeinsam gestalten" bei der Planung mit ins Boot geholt. "Klettern war ein oft genannter Wunsch", erinnert sich Sauerzapf. Dabei sei man auch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Spielplatz in der Jakob-Kast-Straße eher für jüngere Kinder gestaltet werden solle – und jener "Im Neurott" eben für ältere.

So gibt es für die Jugendlichen jetzt auch eine Tischtennisplatte, ein Trampolin und ein Angebot fürs "im Neudeutschen genannte Chillen", wie Sauerzapf erklärt: Eine große geschwungene Bank und ein Erdwall laden dazu ein, sich entspannt hinzusetzen und anderen zum Beispiel beim Tischtennisspielen oder eben der "Kletter-Ei" zuzugucken. "Die einzelnen Geräte brauchen viel Sicherheitsabstand, deswegen gibt es auf der begrenzten Fläche gar nicht so viele verschiedene Angebote", so Sauerzapf.

Das insgesamt rund 30.000 Euro teure Kletter-Ei war bereits im Herbst vergangenen Jahres mit einem 100-Tonnen-Kran auf das vorgefertigte Fundament gehoben worden. "Da war der Spielplatz aber noch geschlossen", sagt Sauerzapf. "Die Arbeiten haben sich noch ein bisschen hingezogen, weil der Boden dort nie trocken wurde." So sei später als "Fallschutz" noch Kies aufgeschüttet worden.

Eigentlich hätte der für insgesamt knapp 80.000 Euro neu gestaltete Spielplatz bereits an Ostern eingeweiht werden sollen, schon im März war mit Kindern eine Pflanzaktion geplant. Aber Corona kam dazwischen. So wurde der Spielplatz erst jetzt und weitgehend unbemerkt neu eröffnet.

Im nächsten Schritt soll übrigens noch in diesem Jahr der Spielplatz für die Kleineren in der Jakob-Kast-Straße ausgebaut werden: Hier sind nach Angaben der Stadtverwaltung unter anderem ein Spielschiff, Schaukeln und ein Trampolin geplant...