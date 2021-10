Leimen-Gauangelloch. (luw) Mit dem Schriftzug "Hitler" verunstaltet worden ist ein Baum an der Schlossbergstraße nahe des Vereinsgeländes des TSV Nordstern. Weniger als eine Woche später meldete die Stadt nun aber bereits, dass das unschöne "Werk" unkenntlich gemacht wurde. Und der Baum habe keinen Schaden davon getragen.

Wer macht so etwas? Das fragte sich auch Stadtsprecher Michael Ullrich, als er von der Schmiererei hörte. Nun teilte Michael Sauerzapf vom Grünflächenamt mit: "Der Schriftzug konnte weitgehend weggeschrubbt werden." Um ihn vollständig unkenntlich zu machen, habe man ihn dann noch mit weißer Dispersionsfarbe überstrichen: "Die benutzen wir auch, um junge Bäume beispielsweise gegen Sonnenbrand an der Rinde zu schützen." Für den Baum sei dies "völlig unbedenklich", so Sauerzapf.

Stadtsprecher Ullrich erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass hier wohl von einer einzelnen Tat auszugehen sei. Manchmal würden im Stadtteil St. Ilgen Hakenkreuz-Graffiti an Wänden auftauchen; zuletzt seien aber keine mit diesem jüngsten "Hitler-Schriftzug" vergleichbaren Schmierereien gemeldet worden.