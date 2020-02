Das Rathaus in Gauangelloch. Foto: Alexander Müller

Von Thomas Seiler

Leimen-Gauangelloch. Die Hauptstraße teilt die Gaunagellocher in zwei Kategorien ein: in Lahme und Schnelle. Diejenigen, die von Gaiberg kommend links neben der Hauptstraße wohnen, surfen im Internet im Schneckentempo. Wer aber rechts, im Westen, wohnt, kann dagegen auf Geschwindigkeiten ab 50 Mbit/s zählen. Das hängt mit dem glasfaserbasierenden Breitbandausbau zusammen, den der Regio-Manager der Deutschen Telekom, Gerd Schäfer, auf Einladung des Bürgervereins "Gauangelloch gemeinsam gestalten" (GGG) im Beisein von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Frank Timmers von der städtischen Wirtschaftsförderung in der Schlossberghalle vorstellte.

Denn die Telekom untersuchte im Ausbaugebiet Gauangellochs sämtliche Kabelverzweigerkasten auf die IP-Fähigkeit. Dabei kam sie zu der Erkenntnis, dass diese im Osten vorhanden ist und im Westen nicht. Das bedeutete für Telekom, dort die Kupferkabel, die das Internet verlangsamen, zu lassen und nur das westliche Areal mit Glasfaser auszubauen und neue Verteilerkasten einzurichten, die auch "Vectoring" zulassen. Dabei werden durch eine spezielle Kanalcodierung die Störungen auf den Kupferkabeln, die zum Hausanschluss führen, reduziert. Eine weitere Möglichkeit, an schnelles Internet zu kommen, bestehe über den Sendemast an, der Richtung Ochsenbach steht. Das bedinge allerdings den Kauf eines teuereren Routers, erklärte Schäfer.

Was bedeutet das nun für die Bewohner mit langsamem Internet? Zum einen können sie hoffen, dass es im westlichen Teil zu neuen Anschlüssen bei der Telekom kommt, damit im Gegenzug dann eine mögliche Freischaltung auf der anderen Seite geschieht. Eine andere Möglichkeit, um an Glasfaser zu kommen, könnte der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar bieten, erläuterte Timmers hierzu. Er machte aber wenig Hoffnung dafür.

Zwar verleihe Leimen dem Stadtteil mittlerweile "Ausbaupriorität 1" und verlege bei Straßensanierungen Glasfaser-Leerrohre. Aber laut NetCom BW gebe es jedoch nach Abschluss des Telekom-Ausbaus keinen "weißen Fleck" mehr in Gauangelloch, sagte er. Der Oberbürgermeister ergänzte, dass sich alsoerst eine "graue Fleck-Förderung", auftun müsse, um Aufträge zu vergeben. In dieser Hinsicht war Reinwald nicht ganz hoffnungslos: "Je schlechter die Versorgung, desto besser die Förderung", lautete seine Devise. Und: "Wir wollen überall Glasfaser." Doch ein Ausbau im östlichen Teil verschlingt bis zu 400.000 Euro – und die Telekom würde nur auf eine offizielle Ausschreibung reagieren, sagte Schäfer.

GGG-Vorsitzender Bernd Welz bat Stadt und Gemeinderat dennoch darum, "dranzubleiben und das Leitbild zu erfüllen".