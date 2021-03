Leimen. (lesa) Die Eröffnung des Freibads am Karfreitag, 2. April, steht angesichts der steigenden Corona-Inzidenzzahlen auf wackligen Füßen. "Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten", sagt Rudi Kuhn, Leiter der Technischen Betriebe, auf RNZ-Anfrage. Und auch Stadtsprecher Michael Ullrich betont: "Wir beobachten die Lage und stehen Gewehr bei Fuß." In der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung verkündet, zu Ostern den Freiluft-Badebetrieb aufnehmen zu wollen – so früh wie nie. Dafür seien sämtliche Vorarbeiten abgeschlossen. Die Eröffnung hänge nun davon ab, ob die Landesregierung den Betrieb gestattet.

"Wir müssen schnellstmöglich bereit sein, wenn der Startschuss kommt", betont Kuhn: Selbst bei einer späteren Öffnung seien die abgeschlossenen Vorbereitungen wertvoll. Denn diese dauern sechs bis acht Wochen. "Wenn sich alles verzögert, sind wir trotzdem schneller bereit", so Kuhn. Die schnelle Öffnung sei der Stadtverwaltung vor allem im Hinblick auf den Schwimmunterricht wichtig, der in dem Jahr seit Ausbruch der Pandemie gelitten hat. "Für uns ist am Wichtigsten, dass Kinder schwimmen lernen, deshalb drängen wir so auf die Öffnung."