Von Thomas Frenzel

Leimen. Nein, der Begriff "schlampig" fiel nicht. Er war aber allgegenwärtig, als die Stadtspitze den Gemeinderat zum Sachstand der Volkszählung informierte, die ab Mitte Mai unter dem Titel "Zensus 2022" laufen wird. Bürgermeisterin Claudia Felden sprach lieber von "qualifizierter" Erhebung, die eine "sehr gewissenhafte Arbeit" seitens der sogenannten Erhebungsbeauftragten voraussetzt. Denn für die Große Kreisstadt geht es bei dieser Befragung um viel Geld, wie auch Oberbürgermeister Hans D. Reinwald nicht müde wurde zu betonen.

Die Stadtspitze hat den Zensus 2011 vor Augen: Bei der damaligen Erhebung gingen rein statistisch rund 2000 Einwohner verloren. Knapp die Hälfte konnte, so Claudia Felden am Rande der Ratssitzung, anhand von Müllgebührenbescheiden korrigiert werden. Die staatlichen Zuweisungen, die an die Einwohnerzahl gekoppelt sind, gingen gleichwohl in die Knie: Seit der Volkszählung von 2011 fehlen jährlich eine Million Euro in der Stadtkasse, sagte der OB.

Dieses Desaster soll sich 2022 nicht mehr wiederholen. Deshalb wird Leimen diesmal in Eigenregie zählen: In der früheren Sauna des Bäderparks ist eine eigene Erhebungsstelle eingerichtet. 40 Volkszähler wurden Felden zufolge bereits rekrutiert und zum überwiegenden Teil auch schon geschult. Die Bezahlung erfolgt als sogenannte ehrenamtliche Aufwandsentschädigung und orientiert sich, wie andere Städte schon öffentlich gemacht haben, an den im Zuge des Zensus erfolgten Tätigkeiten. Für die Teilnahme an den Schulungen gibt es nach Auskunft von Stadtsprecher Michael Ullrich beispielsweise 100 Euro.

Zur Befragung ausschwärmen werden die Volkszähler zwischen 15. Mai und 31. Juli. Anders als in den Großstädten, wo ein Zehntel der Einwohner befragt wird, liegt die Quote im überschaubareren Leimen bei etwa 15 Prozent. Dies erklärte Hans Peter Brand als stellvertretender Leiter der Leimener Erhebungsstelle auf RNZ-Nachfrage. Zu dieser stichprobenartigen Erfassung, die mit Briefkasteneinwürfen angekündigt wird, kommt die Vollerfassung der sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte. Pflege- oder Studentenwohnheime zählen hier genauso hinzu wie Flüchtlingsbleiben. Pro Erhebungsbeauftragtem resultieren hieraus alles in allem rund 130 Befragungen. Brand führte zudem aus, dass für die Bürger die Teilnahme am "Zensus 2022" laut EU-Recht verpflichtend ist. Andernfalls, so ist es überall nachzulesen, drohen Bußgelder.

Bei der im Mai anlaufenden Haustürbefragung geht es laut Bürgermeisterin Felden um "banale Dinge". Um Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Wohnsituation. Die kniffligeren Angaben, bei denen es um Persönliches, um Bildung oder Beruf geht, werden später in einer zweiten Runde per Fragebogen erhoben. Dieser wird sich auch via Internet ausfüllen lassen. Parallel läuft in Form einer Vollerfassung eine Gebäude- und Wohnungszählung durch das Statistische Landesamt, wie Hans Peter Brand von der Leimener Erhebungsstelle sagte.

Ende 2023 soll der "Zensus 2022" ausgewertet sein. "Dann werden wir erfahren, wie wir bei den Einwohnerzahlungen und den staatlichen Zuweisungen stehen", sagte Bürgermeisterin Felden in der Hoffnung, dass sich die 2011er Folgen nicht wiederholen mögen.