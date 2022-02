Von Thomas Frenzel

Leimen. Es ist ein Paukenschlag, der hinter den Kulissen ein kommunalpolitisches Beben auslösen könnte: Im Streit um das ehemalige Autohaus-Wagner-Gelände in der Stadtmitte von Leimen hat die Rathausspitze vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe eine herbe Niederlage erlitten. Die Richter erklärten das von der Stadt genutzte Vorkaufsrecht für nichtig und ließen eine Berufung nicht zu. Vorbehaltlich weiterer juristischer Schritte durch die Stadt kommt somit die ortsansässige CMS-Invest GmbH der Familie Cetrez zum Zug, die im Oktober 2020 das Areal für 2,5 Millionen Euro plus Nebenkosten von den Autohaus-Erben erworben hatte.

In dem Streit geht es um zwei Grundstücke mit zusammen rund 3300 Quadratmetern mehr oder minder entlang der Rohrbacher Straße. Hier, vis-à-vis vom weitgehend CMS-eigenen Kurpfalz-Centrum, finden sich die Shell-Tankstelle, eine Werkstatthalle sowie ein Mehrfamilienhaus nebst Geschäftseinheiten. Das in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße angrenzende Penny-Gelände gehört ebenfalls der Familie Cetrez.

Die Stadt hatte zum Jahresende 2020 ihren Anspruch auf Vorkaufsrecht mit dem Hinweis auf das Sanierungsgebiet "Innenstadt" unterfüttert, das im umkämpften Bereich eine Neuordnung und auch die Ansiedlung eines Kundenmagneten vorsehe. Doch diese Argumentation zerpflücken die Verwaltungsrichter: Seit der förmlichen Ausweisung des Sanierungsgebiets im Jahr 2007 habe die Stadt es versäumt, ihre vagen Sanierungsziele klar zu konkretisieren und mit verfeinerten Planungsbeschlüssen zu untermauern. Dies sei nach so langer Zeit aber Voraussetzung, um mit dem Hinweis auf das Allgemeinwohl einen derartig massiven Eingriff in die Eigentumsrechte Dritter zu rechtfertigen. Eine bloße Grundstücksbevorratung sei nach dieser Zeitspanne nicht mehr möglich. Das weitere Fazit aus Karlsruhe: Die Stadt Leimen habe die Kosten dieses verlorenen Prozesses zu tragen.

Sehr bedeckt hielt sich das Rathaus auf RNZ-Anfrage. Anwaltlich wie verwaltungsintern werde man das Urteil und ein mögliches weiteres Vorgehen prüfen, teilte Stadtsprecher Michael Ullrich mit. Jedenfalls werde man so schnell wie möglich mit der Angelegenheit in den Gemeinderat gehen, der dann zu entscheiden habe.

Große Freude herrscht indessen bei CMS-Geschäftsführer Sabri Cetrez. Er hoffe, dass der Rechtsstreit nun ein Ende habe, zumal er aus seiner Sicht völlig unverständlich sei: Von Anfang an sei die Stadtspitze in seine Kaufabsichten eingeweiht gewesen, ohne sich daran zu stören oder gar ein eigenes Interesse an dem Grundstück darzulegen. Dessen ungeachtet sei er auch weiterhin bereit, bei der Innenstadtbelebung mit der Stadt an einem Strang zu ziehen.

Der Unternehmer verwies hier auf seine Planentwürfe, die er vor gut einem Jahr vorgelegt hatte und die sich im Einklang mit den städtischen Sanierungszielen befänden. Diese von dem Heidelberger Architektenbüro Körkel Beierlein skizzierten "Bärentor Arcaden" sahen unter Einbeziehung des Penny-Areals rund 6000 Quadratmeter Ladenfläche für Vollsortimenter, Discounter, Drogeriemarkt und anderes vor. In den drei bis vier Obergeschossen waren etwa 90 barrierefreie Wohnungen geplant und dazu eine ein- oder zweigeschossige Tiefgarage. Binnen fünf Jahren könnten diese Planungen verwirklicht sein, hatte Cetrez im Dezember 2020 angekündigt. Das Investitionsvolumen schätzte er damals auf deutlich "über 20 Millionen Euro".

Für den Fall, dass die Stadt sich trotz allem entschließe, gegen den Karlsruher Richterspruch Rechtsmittel einzulegen, kündigte der CMS-Geschäftsführer gegenüber der RNZ an, auch weiterhin um das Wagner-Areal kämpfen. Letzteres werde er auch im Interesse der Verkäufer tun, die aus seiner Sicht nun endlich den dringend benötigten Kaufpreis vereinnahmen sollten.