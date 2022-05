Ruhe an der Parkfront herrscht vor dem Leimener Rathaus erst gegen Abend. Da es keine direkte Zufahrt von der Rathausstraße zum dortigen Parkplatz mehr gibt, wird das fahrbare Blech gerne vor der Rathaustür abgestellt. Foto: Frenzel

Leimen. (fre) Vier Pflanzkübel mit kleinen Tujabäumchen sollten es richten: Seit gut einem Monat versperren sie beim historischen Rathaus die Zufahrt auf den dortigen Parkplatz von der Rathausstraße aus – die Kurzzeitstellplätze sind seither nur noch über die Bürgermeister-Lingg-Straße anzufahren. Das alltägliche Verkehrschaos nicht nur beim Bringen und Abholen der Kinder der benachbarten Turmschule hat sich dadurch aber mitnichten gelöst. Ganz im Gegenteil: "Es ist der Wahnsinn, was da auf der Rathausstraße abgeht", sagte Britte Kettenmann (FW) bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung.

Seit die Zufahrt zum Rathausparkplatz gesperrt sei, so Kettenmann, werde beim Bringen und Abholen "kreuz und quer" auf dem noch zugänglichen Plätzchen direkt vor der Rathaustür geparkt. Dort ist, nebenbei bemerkt, auch weit und breit kein Halteverbotsschild zu sehen. Besonders schlimm sei es, so Kettenmann weiter, wenn dann auch der Bus komme. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald bestätigte das Problem: Ab und zu käme man kaum noch aus der Rathaustür heraus.

Eine Entspannung ist kaum in Sicht, wenn man Ordnungsamtschef Frank Kucs glauben mag: "Was schlecht gebaut ist, kann das Ordnungsamt nicht beheben." In den Griff bekommen lasse sich das Dilemma nur mit einer Rundum-Überwachung, doch für die fehle das Personal.

Im Übrigen sei es nicht nur der schulbedingte Verkehr, der für das Chaos verantwortlich sei. Es gäbe in dem Bereich noch ein paar Läden, bei denen etwas auf die Schnelle abgegeben oder abgeholt werde. Doch "die Leute sind nicht bereit, 30 Meter zu laufen – die fahren bis vors Loch". Zur Ehrenrettung der Turmschuleltern merkte Kucs aber auch an, dass viele Eltern den Rathausparkplatz über die Lingg-Straße anfahren würden. Eine solche Verbesserung sei ja das Ziel der Maßnahme gewesen, die laut Alexander Hahn (FDP) ja auch auf eine Initiative der Turmschule zurückgehe.

Nur bedingt verstand Ralf Frühwirt (GALL) die ganze Aufregung: Warum werde in der Rathausstraße nur die Parkplatzzufahrt abgesperrt und nicht der komplette Platzbereich – "gibt es dafür einen Grund?" Bürgermeisterin Claudia Felden antwortete dahingehend, dass die Stadt zunächst nur eine "einfache Light-Version" testen wolle. Aber "gegebenenfalls können wir nachrüsten", sagte die Bürgermeisterin.