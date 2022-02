Von Nicolas Lewe

Leimen. "Schulkinder gegen Tiefgarage! +4 Jahre Baustelle, Lärm und Schmutz – Leben statt parken": Unter diesem Titel läuft seit Donnerstagnachmittag eine Petition, ins Leben gerufen vom Elternbeirat der Leimener Turmschule. Die Initiatoren bemängeln, dass es beim geplanten Bau der Tiefgarage unter dem Schulhof der Turmschule kein Konzept für die Schulkinder gebe. "Wo und wie sollen die Grundschüler der Turmschule während der Bauzeit, die mindestens vier Jahre andauern soll, unterrichtet werden?", wollen die Elternvertreter wissen.

Die RNZ hat sich hierüber mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Elternbeirats Kristina Funkert unterhalten. Die 35-Jährige ist Mutter von drei Kindern im Alter von vier, sechs und neun Jahren. Die Älteste besucht die vierte Klasse, die Sechsjährige soll im Herbst an der Turmschule eingeschult werden.

Immer mehr Eltern seien auf den Beirat zugekommen und hätten diesen gebeten, etwas zu unternehmen. "Direkt angrenzend an die Baustelle mit Baulärm und -staub kann sich kein Kind konzentrieren und lernen", heißt es in der Petition. Die Fenster zu schließen, wäre eine Möglichkeit; doch aufgrund der Pandemie gehöre regelmäßiges Lüften in der Schule zum "Pflichtprogramm". Zudem sei im Sommer bei fast 34 Grad Raumtemperatur nicht an geschlossene Fenster zu denken.

"Wir fühlen uns nicht richtig informiert", kritisiert Funkert im Gespräch mit der RNZ die Stadt. Auch beim Thema Schulhof herrsche große Unsicherheit bei den Eltern: "Wo sollen unsere Kinder in den Pausen spielen und den Kopf frei bekommen, wenn dann auch noch der Schulhof aufgerissen wird?"

Bei einer Bauphase von mindestens vier Jahren spreche man über die komplette Grundschulzeit eines Kindes. Dies sei keine überbrückbare Zeit, bei der man mal ein Auge zudrücken könne. Weder der Schulhof noch der Neubau der Musikschule, die für die Zufahrt zur Tiefgarage abgerissen werden muss, würden in der Kalkulation für die Tiefgarage auftauchen. Ob und wann hierfür finanzielle Mittel bereit gestellt werden, sei unklar. "Wir Eltern haben das Gefühl, in den sauren Apfel beißen zu müssen", beschreibt die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende die aktuelle Stimmungslage.

Die Petition stellt in Frage, ob es im Zentrum noch eine Tiefgarage sein muss, wo es doch in direkter Nachbarschaft schon drei gebe? Um möglichst viele Bürger zu erreichen, will der Elternbeirat auch auf dem Wochenmarkt präsent werden. Die Unterschriften – analog wie digital – sollen in öffentlicher Gemeinderatssitzung an Oberbürgermeister Hans Reinwald übergeben werden. Stand Freitagabend waren auf der Plattform www.change.org bereits über 340 Unterschriften gesammelt.