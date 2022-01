Leimen. (fre) Was schon lange währt, soll 2022 endlich Wirklichkeit werden: Leimen soll einen "Quartiermanager" genannten Kümmerer erhalten, der in den nächsten fünf Jahren zur sozialen Stabilisierung beitragen soll. So beschloss es der Gemeinderat einstimmig auch in dem Wissen, dass der Stadt seit 2020 ein entsprechender Zuschussbescheid über 100.000 Euro vorliegt. Corona sei schuld gewesen, so Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, dass die Stelle nicht schon früher geschaffen werden konnte. Es gehe beim Quartiermanagement schließlich um eine "aufsuchende Tätigkeit".

Angesiedelt werden wird diese Aufgabe beim "Sozialverein Auf Augenhöhe", der schon bei der Tafel, bei der Kleiderstube und beim Integrationsmanagement die Federführung hat. Auf Nachfrage von Peter Sandner (SPD), der dies nicht nachvollziehen mochte, begründete der OB die Anstellung bei dem Sozialhilfeverein mit arbeitsrechtlichen Vorteilen. Diese externe Anstellung sei wiederum Voraussetzung für die staatliche Bezuschussung.

Diese 100.000 Euro könnten freilich nicht ausreichen: In den Sitzungsunterlagen ist ein am dem Jahr 2019 datierender GALL-Antrag genannt, in dem von 30.000 Euro an Personal- und 10.000 Euro an Sachkosten pro Jahr ausgegangen wird – somit also 200.000 Euro für fünf Jahre. Festgehalten im aktuellen Ratsbeschluss ist jedenfalls, dass der Sozialverein von der Stadt die vollen Kosten für den eingestellten Quartiersmanager erhalten wird.

Aus Sicht von Nathalie Müller (CDU) handelt es sich bei dem Quartiersmanagement um einen "Sehnsuchtsbegriff", der mit zwei Erwartungen verbunden sei. Zum einen sei bestehendes ehrenamtliches Engagement noch besser zu vernetzen, um auf diese Weise auch neues Potenzial wachzuküssen. Zum anderen gelte es das Ohr nah an der Bevölkerung zu haben, wodurch schon im Vorfeld erkannt werden könne, wenn etwas schief zu laufen drohe.

Für Holger Bortz (GALL) könne ein gutes Quartiersmanagement im Corona-Zeiten auch dazu beitragen, der Impfmüdigkeit entgegenzuwirken. Gut sei es, dass der vorliegende Förderbescheid nun zum Tragen komme. Wie Mathias Kurz (FW) hoffte auch Alexander Hahn (FDP), dass der Quartiersmanager seine Aufgaben mit Taten ausfülle: Soziale Balance in der Stadt sei sehr wichtig.