Von Werner Popanda

Leimen-St. Ilgen. "Am liebsten würde ich hier jetzt die ganze Leimener Bevölkerung durchimpfen. Dann wären wir in höchstens vier Wochen durch", sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Drei Tage lang ist ein Mobiles Impfteam in der St. Ilgener Aegidius-Halle. Das Leimener Stadtoberhaupt begrüßte das und unterstrich, dass das "Impfen und Testen auf die kommunale Ebene heruntergebrochen" werden müsse.

Vor Ort verfügten die Kommunen sowohl über die organisatorische als auch die personelle Kompetenz. Auch er selbst, unterstrich Reinwald, würde sich an einer solchen Impfaktion beteiligen. Seine Prämisse: "Impfen, impfen, impfen! Dann sehen wir auch Licht am Ende des Tunnels." So, wie es aber derzeit laufe, habe man es mit einem noch sehr langen Tunnel zu tun. Trotzdem freute sich der Oberbürgermeister ausdrücklich darüber, dass bei der dreitägigen Impfaktion in der Aegidius-Halle immerhin 420 Seniorinnen und Senioren mit Impfstoff versorgt worden seien.

Wie Stadtsprecher Michael Ullrich berichtete, wurde die Rathausverwaltung am Montag der Vorwoche über die Impfaktion des Kreises unterrichtet. Bereits am darauffolgenden Dienstag seien von einem eigens gebildeten Unterstützungsteam 1500 Briefe mit einer Einladung zur Teilnahme an dieser Aktion an alle über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger erstellt und am nächsten Tag zur Post gebracht worden.

In einem zweiten Schritt habe die Verwaltung dann im Rathaus Telefonleitungen freigeschaltet. Die Impfwilligen konnten anrufen und sich anmelden. Zumindest einen Teil dieses enormen Aufwands hätte sich die Stadtverwaltung jedoch sparen können.

Denn laut Reinwald bestand ein Hauptproblem darin, dass "wir die Namen der bereits Geimpften nicht im Vorfeld erfahren haben". Datenschutzgründe hätten dem entgegengestanden. Als kurz darauf auch die ab 70-Jährigen zur Impfaktion eingeladen werden konnten, habe man, so Ullrich, am Freitag der Vorwoche weitere 500 Briefe verschickt.

Alles in allem konnten nach seinen Worten "alle zur Verfügung stehenden Termine rasch vergeben werden". In diesem Zusammenhang erklärte Thomas Köhler, der in der Stadtverwaltung unter anderem für den Katastrophenschutz zuständig ist, was geschieht, wenn ein schon vereinbarter Impftermin kurzfristig abgesagt wird. "Die Nachrücker stehen bereits auf einer Liste, und wenn am Tag Absagen eintreffen, können sie sofort informiert werden und sind unheimlich dankbar für diese Nachricht." Wobei auch für besagte Nachrücker gelte, dass sie zusammen mit dem ersten auch gleichzeitig den zweiten Impftermin in vier Wochen zugewiesen bekämen.

Nicht unerwähnt lassen wollte Reinwald, dass die "Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kreis hervorragend funktioniert hat". Denn man sei "froh, dass der Kreis hier auch vor Ort die Gelegenheit zur Impfung bietet, was gerade für nicht mobile Personen ein großer Vorteil ist". Ganz besonders freute sich das Stadtoberhaupt aber über die vielen positiven Rückmeldungen der Eingeladenen und Geimpften. So habe ihm ein Bürger per E-Mail mitgeteilt: "Nicht nur das dezentral unkomplizierte Prozedere, der gezielt wirksame und gesicherte Ablauf ist beispielhaft und für ältere Menschen zu bevorzugen. Ich meine, damit können Anmeldungen schneller und unproblematischer gehandhabt werden." Außerdem erspare man sich das "stundenlange Telefonieren" oder das mühsame "Internet-Auswahlverfahren", so der Bürger. Dem hatte Reinwald nichts hinzuzufügen.