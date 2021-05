Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Tage der stadteigenen Holzhäuser südlich der Tinqueuxallee, die vor 30 Jahren für Aussiedler gebaut worden waren, sind gezählt. Sie sollen abgerissen werden, damit ein "feines Neubaugebiet" entstehen kann, wie dies Ralf Frühwirt (GALL) bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung formulierte. Dabei ging es bei dieser Zusammenkunft offiziell gar nicht um die Holzhäuser, sondern um 1494 Quadratmeter entlang der Senefelderstraße. Diese verkauft Leimen quasi an sich selbst – an seine Städtische Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft mbH.

Auf der besagten Fläche, die als spitzes Dreieck von der Tinqueuxallee bis zur dortigen Hochspannungstrasse reicht, soll sozialer Wohnungsbau verwirklicht werden. Das sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, bevor er die Sitzungsleitung an Bürgermeister-Stellvertreter Richard Bader übergab: Als GmbH-Aufsichtsratsvorsitzender war er befangen.

Mit ihm verließen auch sieben Ratsmitglieder ihre Tische; auch sie gehören dem Aufsichtsrat der Wohnbau-GmbH an, die für das Grundstück gut 578.000 Euro in Raten an die Stadtkasse überweisen wird. Um die gewünschte Bebauung mit vier Vollgeschossen zu ermöglichen, hatte der Gemeinderat in seiner Märzsitzung eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans "Erweiterung Gewerbegebiet Süd und Kleintierzuchtanlage" beschlossen.

Dass sozialer Wohnungsbau in der Großen Kreisstadt nottut, zog sich durch alle zustimmenden Stellungnahmen. GALL-Frühwirt sprach von "höchster Priorität", weshalb die Wohnbau-GmbH schnellstmöglich die Pläne erstellen und das Projekt ausschreiben sollte. Auf den "extrem angespannten" Wohnungsmarkt verwies Wolfgang Stern (CDU) und Peter Sandner (SPD) rief der GmbH ein "Glückauf!" zu; den Architekten wünschte er derweil "eine glückliche Hand". Neben Mathias Kurz (FW) erkannte auch Klaus Feuchter (FDP) nur Vorteile für die Stadt: Bevor die Wohnbau-GmbH für ihr Kapital Negativzinsen zahlen müsse, sei es sinnvoller zu investieren.

Und die Holzhäuser am Stadtpark? Sie sind "in die Jahre gekommen" (Sandner), zum Teil "nicht mehr bewohnbar" (Stern) und haben ihre "Lebensdauer überschritten" (Feuchter). Laut OB, der das GmbH-Projekt als "Tropfen auf den heißen Stein" bezeichnete, sollen die Gespräche über die Ersatzbebauung für die Holzhäuser in den nächsten Monaten beginnen. Ihnen sehe die GALL, so Sprecher Frühwirt, "mit Spannung entgegen".