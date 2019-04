Leimen. (pol/mare) Diese Ostereiersuche war gar nicht fröhlich. Weder für die Hausbesitzer. Noch für den 29-jährigen Mann. Denn der Einbrecher, der am Ostersonntag auf "Tour" war, wanderte nun hinter Gittern. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Aber der Reihe nach: Am Ostersonntag gegen 11.25 Uhr kletterte der 29-Jährige über ein Garagentor und kam so in den Garten eines Einfamilienhauses. Er brach eine Terrassentür auf, um ins Haus zu gelangen.

Dabei wurde er aber beobachtet. Und der Zeuge reagierte schnell: Er alarmierte die Polizei, die den Einbrecher dann noch vor Ort festnahm.

Am Montag erließ ein Richter dann Haftbefehl gegen den Mann, dessen Ostertour so im Gefängnis endete.