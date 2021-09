Von Thomas Frenzel

Leimen. Drei Wochen noch sind es hin bis zur Bundestagswahl – und die Christdemokraten in der Großen Kreisstadt haben ein großes Problem. Noch immer bestimmt nur eines die Spitze des CDU-Stadtverbands: Leere. Die Positionen des Ersten und Zweiten Vorsitzenden sind nicht besetzt, die wichtige Kommunikationsabteilung ist ebenfalls verwaist. Es sind die alten Haudegen der Partei, die nun in die Bresche springen und im Wahlkampf zu retten versuchen, was in der Stadt an Stimmenanteil noch zu retten ist.

Das personelle Vakuum am christdemokratischen Management war nicht überraschend gekommen, wie Thorsten Niemzik gegenüber der RNZ erklärt. Es war ein Vakuum mit Ansage: Nach dem überraschenden Tod der Stadtverbandsvorsitzenden Ulrike Eckl vor einem Jahr hatte er als Zweiter Vorsitzender die kommissarische Führung übernommen – und bereits im Oktober 2020 seiner Partei angekündigt, dass er aus beruflichen Gründen dieses Ehrenamt nicht dauerhaft werde ausfüllen können. Damit hatte er auch für die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Nathalie Müller – Stadträtin mit den meisten CDU-Stimmen – und seine Tochter Julia Niemzik gesprochen, die im zurückliegenden Juni für Claudia Neininger-Röthin den Gemeinderat nachgerückt war. Neininger-Röth war wegen Wohnortswechsels aus der Leimener Bürgervertretung ausgeschieden.

Bei der Jahreshauptversammlung des Stadtverbands im Juli folgten der Ankündigung die Konsequenzen: Die wichtigen Vorstandsposten blieben unbesetzt. Thorsten Niemzik lakonisch: "Keiner will mehr ehrenamtlich etwas machen."

Was so aber nicht gänzlich stimmt. Zumindest den Bundestagswahlkampf wollen langgediente Christdemokraten ordentlich und möglichst erfolgreich über die Bühne bringen. "Ich kann die CDU doch nicht hängen lassen", sagt Wolfgang Stern. Der amtierende Stadtrat und Vorsitzende des Ortsverbands Leimen war bereits mit anderen alten Kämpen zum Plakatieren unterwegs. Infomaterial will das christdemokratische Fußvolk demnächst unter die Leute bringen, auch Infostände mit dem Kandidaten Moritz Oppelt sollen noch gestemmt werden.

Hinter den Kulissen läuft indessen die Suche nach einer neuen Spitze der Leimener Stadt-CDU. Dass hierbei auch der Vorsitzende der CDU Rhein-Neckar und frühere Landtagsabgeordnete Karl Klein am Fädenziehen beteiligt ist, wie Stern sagte, lässt auf personelle Schwierigkeiten in Leimen schließen.

Nach der Bundestagswahl soll die Führungslücke geschlossen werden, sagte Kreisgeschäftsführerin Birgit Fritz. Ihr vorrangiger Blick gilt nachvollziehbar dem Wahltag 26. September: Für den Wahlkampf vor Ort seien schlagkräftige Ortsverbände wichtiger als ein Stadtverband. Gleichzeitig räumte sie ein, vom Ergebnis der Juli-Versammlung doch "sehr überrascht" worden zu sein.

Auch Richard Bader, Chef der CDU-Fraktion im Leimener Gemeinderat, will "alles dafür tun, damit der CDU-Stadtverband wieder eine Führung bekommt". Aus jahrzehntelanger Ratserfahrung weiß er nur zu genau, dass "eine schlagkräftige Fraktion als Basis einen starken Stadtverband" braucht.

Und dieser CDU-Stadtverband Leimen muss aus Baders Sicht – jenseits der Vorstandsfrage – noch deutlich stärker werden: Der Ortsverband im Stadtteil St. Ilgen – unter Leitung von Alexander Dome – ist nach wie vor direkt an die Kreis-CDU angegliedert und hat rein organisatorisch mit der Leimener Stadt-CDU nichts zu tun. Dieser Zustand, so Fraktionschef Bader, sollte auch mit Blick auf die 2024 anstehenden Kommunalwahlen schnellstmöglich beendet werden – durch Eintritt der CDU St. Ilgen in den Stadtverband Leimen.