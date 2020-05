Leimen. (fre) Von der Ausfallentschädigung für zwei Kuba-Shows mal abgesehen, die Oberbürgermeister Hans D. Reinwald nach gemeinderätlichem Protest von der Beschlussvorlage zurückzog: Bei ihrer zurückliegenden Corona-Sitzung in der St. Ilgener Aegidiushalle hakte die Bürgervertretung vergleichsweise flott erhebliche Mehrausgaben aus dem Jahr 2019 ab. Insgesamt rund 2,1 Millionen Euro. Bei der einen oder anderen Position wurde Kritik laut, kam es gar zur Kampfabstimmung.

> Otto-Graf-Realschule: Um rund 783.000 Euro erhöhten sich die fürs Jahr 2019 geplanten Ausgaben der laufenden Schulsanierung. Die Stadt nannte als Gründe hierfür Kostensteigerungen, unter anderem die aufwendige Einrüstung der Baustelle, Verteuerungen bei den Dachfenstern und beim gläsernen Aufzugsschacht sowie das Vorziehen von Arbeiten, die erst 2020 vorgesehen waren. Ralf Frühwirt (GALL) monierte angesichts der "dramatischen Überschreitung" die von der Verwaltung vorgelegte Darstellung. Diese sei nicht ausreichend. Die von ihm beantragte und von der FDP unterstützte Vertagung scheiterte an Stimmengleichheit. Die Position selbst fand mit zwölf Stimmen eine Mehrheit von CDU, SPD, FW und OB.

> Landesgartenschau: Um sich 2019 für eine Landesgartenschau in den Jahren 2031 bis 2035 überhaupt bewerben zu können, war eine Machbarkeitsstudie von Nöten. Unter anderem wegen Klimakonzepts und Logoentwurfs erhöhten sich deren Kosten um rund 71.500 Euro, für Peter Sandner (SPD) erwartbar. Auch hier scheiterte der Frühwirtsche Vertagungsantrag: Die Mehrkosten waren mehrheitsfähig.

> Flüchtlingsunterbringung: Die überplanmäßigen Ausgaben beliefen sich auf 243.000 Euro, davon alleine 36.000 Euro für Ungezieferbekämpfung, 41.000 Euro für Security und 34.500 Euro für Müllkosten. Knapp 115.000 Euro flossen in die Reparatur teils mutwilliger Beschädigungen. Besonders auffällig: die Unterkunft Markgrafenstraße 4 in Leimen-Mitte. In nachweisbar völlig desolatem Zustand hatte sie die Stadt als Mieterin vom Rhein-Neckar-Kreis übernommen. Ralf Frühwirt (GALL) stellte die Frage, ob für die erheblichen Belastungen nicht der Kreis in Regress genommen werden müsste.

> Personalausgaben: Rückwirkend genehmigt wurden überplanmäßige Mehrausgaben von rund 278.000 Euro, die auf mehrere Einzelpositionen verteilt waren. Die Gründe waren vielfältig. Hauptamtsleiter Ralf Berggold erwähnte einen Baby-Boom, was die Einstellung von Ersatzpersonal zur Folge hatte. Im Sozial- und Kleinkindbereich wurden mehr Plätze unter anderem für das "Freiwillige Soziale Jahr" geschaffen. Für die Flüchtlingsunterbringung wurde eine Mitarbeiterin der Deutschen Post ausgeliehen. Und bei den Beamten war Besoldungserhöhung mit einem Prozent eingeplant, in Wirklichkeit wurden es 3,2 Prozent. Der Haushaltsplan 2019 war "vielleicht zu sparsam geplant", merkte nicht nur Richard Bader (CDU) an.

> Straßenbeleuchtung: Geplant waren 280.000 Euro, schlussendlich waren es über 24.000 Euro mehr bei der Straßenbeleuchtung. Laut Sitzungsunterlage lag das nicht allein an erwartbaren Preissteigerungen, sondern auch am Verbrauch. Der ging um sechs Prozent nach oben. Ebenfalls beim Bauamt angesiedelt sind weitere gut 20.000 Euro an außerplanmäßigen Ausgaben: Eine einsturzgefährdete Scheune musste abgebrochen werden – die Eigentümer sind der Sitzungsunterlage zufolge mittellos.

> Energiegesellschaft Leimen: An dieser Gesellschaft ist der Energieversorger Süwag mit 74,9 Prozent beteiligt, die Stadt hält die verbleibenden 25,1 Prozent. Hauptziel der Gesellschaft ist die Übernahme des Stromnetzes im Stadtgebiet. Zu diesem Zweck wurde eine für 2020 vorgesehene Kapitaleinlage aufs Jahr 2019 vorgezogen – 653.000 Euro. Auch aus steuerlichen Gründen, wie Richard Bader (CDU) anmerkte.