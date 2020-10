So aufwendig wie noch nie hat André Grädler sein Haus in Leimen in einen Tempel des Grauens verwandelt. Foto: Alex

Leimen. (cm) So hatte sich André Grädler Halloween nicht vorgestellt. Eigentlich wollte der 34-jährige Leimener am heutigen Samstag, 31. Oktober, das fünfte Jubiläum seines "Halloween-Hauses" in der Dresdner Straße 5 feiern. Lange hatte er gehofft, doch nun machen die neuesten Corona-Einschränkungen den Besuch von Hunderten kleinen Geistern und Vampiren wie im vergangenen Jahr unmöglich. Sein Haus hat er dennoch erneut aufwendig in einen Tempel des Grauens verwandelt, sodass zumindest Spaziergänger sich erfreuen können.

"Die Vorbereitungen laufen eigentlich schon das ganze Jahr", erzählt André Grädler. "Im Sommer habe ich langsam mit dem Aufbau angefangen." Ende September begann die heiße Phase. Zum Jubiläum hat Grädler ein Piraten-Thema für sein Grusel-Haus ausgesucht, nachdem er seinen Vorgarten im vergangenen Jahr in einen "grauenhaften" Friedhof mit Grabsteinen und Nebelmaschine verwandelt hatte. Nun ist ein großes Piraten-Schiff aus Euro-Paletten samt Schatztruhe und Kanone in seinem Garten gestrandet. Am Samstag kommt noch ein Krake hinzu, der mit langen Tentakeln – bestehend aus mit Zeitungspapier gefüllten Strumpfhosen und Saugnäpfen aus Eierkartons – das Schiff erobert. Er muss noch wetterfest gemacht werden. Das Gesamtbild komplettiert ein sprechender Papagei.

André Grädler aus Leimen. Foto: Alex.

Singende Kürbisse, bei denen Fratzen aufprojiziert werden, wird es in diesem Jahr nicht geben. Sie waren im vergangenen Jahr ein Höhepunkt. Ein Beamer lässt aber wieder Geister, Skelette und Piraten auf einem Vorhang hinter einem Fenster tanzen. Dieses Jahr ist die Dekoration insgesamt viel aufwendiger, aber eher statisch, erklärt Grädler. Sollte es nicht allzu windig sein, kommt die Nebelmaschine zum Einsatz.

Anders als im vergangenen Jahr darf – wegen der Gefahr der Ansammlungen – dieses Jahr niemand an seine Haustür kommen. Hier hatte Grädler, selbst zweifacher Vater, in den vergangenen Jahren die kleinen Besucher begrüßt. Das klassische "Süßes oder Saures" fällt also aus, es wird keine Süßigkeiten geben. Grädler wird die Hofeinfahrt absperren und Schilder aufhängen, die auf Abstand und Mundschutz hinweisen. "Vorbeigehen ist erlaubt, eine Ansammlung darf es aber nicht geben", sagt er.

Wer sich das Halloween-Haus anschauen möchte, kann dies aber auch noch an den folgenden Tagen tun. Bis zum 6. November bleibt die Dekoration stehen – geschützt durch Überwachungskameras. Am morgigen Sonntag, Allerheiligen, 1. November, bleibt das Licht aus. Danach baut Grädler ab. Für den 9. November ist Sperrmüll angemeldet. "Dann geht das Piratenschiff auf seine letzte Reise", sagt er. "Zum nächsten Jubiläum in fünf Jahren lasse ich mir was Neues einfallen." Dann dürfte Corona vorbei sein.