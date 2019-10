Leimen. (fre) In nicht öffentlicher Zusammenkunft hatte sich der Gemeinderat mit dieser Personalangelegenheit bereits befasst. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald kündigte nun in öffentlicher Ratssitzung an, dass es dazu am Dienstag, 12. November, eine gemeinderätliche Sondersitzung geben wird. Sie beginnt um 18.30 Uhr in der Aegidiushalle im Stadtteil St. Ilgen. Einziger Tagesordnungspunkt: Wahl der/des Beigeordneten für die nächsten acht Jahre. Für diese hauptamtliche Stellvertretung des Oberbürgermeisters, die mit der Amtsbezeichnung Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister verbunden ist, waren bis zum 4. August drei Bewerbungen eingegangen.

Die erste Bewerbung kam von Claudia Felden, der amtierenden Bürgermeisterin. Als langjährige Stadträtin hatte sie am 1. Februar 2011 die Nachfolge des heutigen Ehrenbürgers Bruno Sauerzapf (CDU) angetreten, der über 30 Jahre die Beigeordnetenstelle innehatte. Die 58-jährige Claudia Felden fungiert in der Großen Kreisstadt als Finanz- und Ordnungsdezernentin. Im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises leitet sie als Fraktionsvorsitzende die FDP-Fraktion.

Der zweite Kandidat in der Reihe des Bewerbungseingangs ist Andreas Emmerich. Der 44-Jährige, der in Hambrücken wohnt, leitet in Neulußheim den Fachbereich Kämmerei und Bauamt. Dritter im Bebewerberbunde ist Stefan Becker aus Mauer. Der 47-Jährige leitet im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises das Ordnungsamt.

Wie Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich auf Anfrage mitteilte, werden sich alle drei Bewerber bei der öffentlichen Sondersitzung am 12. November vorstellen. Dazu haben sie jeweils 15 Minuten Zeit. Nach jeder Einzelvorstellung haben ausschließlich die Stadträte die Gelegenheit, der Bewerberin und den beiden Bewerbern Fragen zu stellen.

Nach dieser Vorstellungsrunde sind die 22 Stadtmütter und -väter und auch der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Gemeinderats am Zug. Für ihre geheime Wahl wird eigens eine Stimmkabine aufgebaut. Gewählt ist jener Kandidat, der die absolute Stimmenmehrheit auf sich vereinigen kann. Im Falle des Leimener Gemeinderats sind das zwölf oder mehr Stimmen. Schafft dies kein Bewerber, kommt es unter den beiden Bestplatzierten zu einer Stichwahl. Gewählt ist dann, wer die meisten gemeinderätlichen Stimmen erzielt. Sollte es hierbei zu einem Patt kommen, so Stadtsprecher Ullrich, entscheidet das Los.