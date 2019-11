Leimen. (fre) Eine Stichwahl oder gar ein Losverfahren blieben ihr erspart: Claudia Felden setzte sich im Kampf um den Beigeordnetenposten in der Großen Kreisstadt mit souveränen 13 Stimmen gleich im ersten Wahlgang gegen ihre beiden Herausforderer durch. Die 58-jährige FDP-Politikerin bleibt damit auch in den nächsten acht Jahren Bürgermeisterin in Leimen.

Zahlreiche Bürger hatten am Dienstagabend in der Aegidiushalle im Stadtteil St. Ilgen den mit Spannung erwarteten Wahlgang verfolgt. Stimmberechtigt waren ausschließlich die 22 gewählten Stadträtinnen und Stadträte und dazu Oberbürgermeister Hans D. Reinwald.

Neben Claudia Felden, deren zweite Amtsperiode als hauptamtliche Stellvertretung von OB Reinwald am 1. Februar 2020 beginnen wird, hatten sich zwei weitere Kandidaten um das Leimener Finanz- und Ordnungsdezernat beworben. Der 44-jährige Kämmerer von Neulußheim, Andreas Emmerich, erzielte in der geheimen Wahl mit neun Stimmen einen erkennbaren Achtungserfolg. Mit lediglich einer Stimme musste sich der 57-jährige Ordnungsamtsleiter des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Becker, begnügen.